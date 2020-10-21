Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

21.10.2020 16:57
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TFF 1. Lig'in 6'ncı haftasında konuk ettiği Adanaspor'u 4-3 yenen Giresunspor'un teknik sorumlusu Ümit Şengül, "Bu maçı lehimize çevirmek bize çok büyük enerji verdi.

TFF 1. Lig'in 6'ncı haftasında konuk ettiği Adanaspor'u 4-3 yenen Giresunspor'un teknik sorumlusu Ümit Şengül, "Bu maçı lehimize çevirmek bize çok büyük enerji verdi." dedi.

Şengül, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, 3-2 geriye düştükleri maçı 4-3 kazanmayı başardıklarını söyledi.

Maça inanılmaz iyi başladıklarını, ilk yarı oyunun inisiyatifinin kendilerinde olduğunu ifade eden Şengül, "Skoru bulduk. İyi bir oyun ortaya koyduk. İlk yarı rakibe pozisyon vermedik. Devreye de 2-0 önde gittik." diye konuştu.

İkinci yarıda oyuncularının skoru koruma telaşına girdiğini belirten Şengül, şunları kaydetti:

"2-0'dan 3-2 geriye düştük. İki hamle bize, takıma inanılmaz dinamizm kazandırdı. Önde etkili olduk. Golleri bulduk ve maçı lehimize çevirdik. Biz her maçımızı içeride, dışarıda kazanmak için oynayacağız. Çünkü bir hedefimiz var. Bu maçı lehimize çevirmek bize çok büyük enerji verdi."

Şengül, hafta sonu deplasmanda Altay ile yapacakları maçta da 3 puan hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Adanaspor cephesi

Adanaspor Teknik Sorumlusu Semih Özü, ilk dakikalarda yedikleri golle maça adeta 1-0 geride başladıklarını aktararak, şunları ifade etti:

"İlk yarıda çok da kötü oynamadık. Oyunun içinde olduk. İkinci yarıda oyuncularımız gayet istekliydi. Oyunu 3-2'ye de getirdik. 3-3 olunca direncimiz düştü. Her iki takıma da bundan sonraki haftalar için başarılar diliyorum."

Giresunspor, Adanaspor, oyunlar, Enerji, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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