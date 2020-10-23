Kasımpaşa - Göztepe maçının ardından - Son Dakika

Kasımpaşa - Göztepe maçının ardından

23.10.2020 23:23

Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında konuk ettikleri Göztepe ile 0-0 berabere kalan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Mehmet Altıparmak, 2 puan kaybettiklerini ve üzgün olduğunu söyledi.

Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında konuk ettikleri Göztepe ile 0-0 berabere kalan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Mehmet Altıparmak, 2 puan kaybettiklerini ve üzgün olduğunu söyledi.

Altıparmak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Kaybettiğimiz 2 puan var. Bunun için üzgünüz. Maçın başından sonuna kadar bir şeyler yapmaya ve üretmeye çalışan takımdık." şeklinde konuştu.

Göztepe'nin oyun anlayışını eleştiren Altıparmak, "Açıkçası rakibimiz sadece puan almaya ve yerde yatmaya gelmiş diyebiliriz. Çünkü çok fazla yerde yattılar. Futbolun içinde bu tür şeyler bekli var ama marka değerimiz ve Türk futbolu adına teknik direktör olarak söylüyorum. Eğer yarın benim takımım da bunu yaparsa sizler de bana söyleyin. Biz böyle çok fazla yerde yatan, zaman geçirmek için oynayan bir takım olmayacağız." ifadelerini kullandı.

Altıparmak, maçın sonuna kadar üretmeye çalışan taraf olduklarını söyledi ve şöyle devam etti:

"Özellikle ilk 15 dakika içinde attığımız bir gol ve kaçırdığımız yüzde yüz bir pozisyon var. Aytaç'a yapılan penaltı var. Çizilen VAR çizgisi çok enteresan ve bana göre normal bir golümüz heba edildi. Eğer bir gol bulmuş olsaydık maç daha farklı olurduk. Maçı televizyondan seyredenler zevk almamıştır. Onlardan kendi adıma özür diliyorum diyebilirim futbol anlamında."

Topun 49 dakika oyunda kaldığına dikkat çeken Altıparmak, bunun da maçın nasıl oynandığını gösterdiğini belirtti.

Ersan Parlatan: "İkili mücadelelerde genelde sertlik vardı"

İlk devre ve ikinci devre farklı farklı Göztepe izlediklerini söyleyen Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise, "İlk devre sahadaki oyuncularımız aslında topa hakimiyet kurabilen, topun bizde kalmasını sağlayabilecek oyunculardı. Ama ilk yarıda topun bizde kalma süresi çok azdı. Yine de savunma yapmasını bilen bir takım görüntüsü verdik." şeklinde düşüncelerini paylaştı.

İkinci devre oyuncu değişiklikleri yaptıklarını aktaran Parlatan, "Oyun anlayışımız farklı oldu. Son paslarımız biraz daha net olsa gol pozisyonları yakalayabilirdik. Bunun üzerine çalışmamız lazım. Son pasları bir türlü takım arkadaşlarına bulaştıramadılar. Hücum geçişini daha iyi yapabilsek belki goller bulacağız." değerlendirmesini yaptı.

Parlatan, "Genel anlamda sert bir maç oldu. Oyunun getirdiği pozisyonlarda ikili mücadelelerde genelde sertlik vardı. Oyunun durması gayet normal. Ama genel anlamda buradan çıkaracağımız dersler var." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa - Göztepe maçının ardından
Kasımpaşa - Göztepe maçının ardından
Kasımpaşa - Göztepe maçının ardından
Kasımpaşa - Göztepe maçının ardından

Spor Toto Süper Lig, Kasımpaşa, oyunlar, Göztepe, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kasımpaşa - Göztepe maçının ardından - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

İlker Başbuğ: En büyük hayalim Türkiye ile Azerbaycan'ı tek devlet olarak görmek Sahte içki faciasının vahametini gözler önüne seren olay! Çay termosuyla alkol satıyormuş Paşinyan'dan gerilimi artıracak çıkış: Dağlık Karabağ'a Rus barış gücünün yerleştirilmesine razıyız Öldü denilerek morga kaldırılan bebeğin yaşadığı ortaya çıktı Geri sayım başladı! Koronavirüs aşısında kasım sonu itibarıyla sonuç alınabilir Seyir halindeki tırın kasasına çarpan geyik telef oldu "Evde ek iş" tuzağına düşmeyin! Yüzlerce kişi mağdur oldu 82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi
Galatasaray'ın eski başkanı Faruk Süren: Aday olmayı düşünmüyorum Galatasaray'ın eski başkanı Faruk Süren: Aday olmayı düşünmüyorum         
23:32
Kasımpaşa-Göztepe maçında VAR incelemesinin uzun sürmesi tartışmalara neden oldu Kasımpaşa-Göztepe maçında VAR incelemesinin uzun sürmesi tartışmalara neden oldu         
22:55
ABD'den S-400 testi için Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Başka işbirliklerine engel olmaya devam ediyor ABD'den S-400 testi için Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Başka işbirliklerine engel olmaya devam ediyor         
21:57
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'deki camiye yapılan polis baskınına tepki gösterdi: Şiddetle kınıyorum Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'deki camiye yapılan polis baskınına tepki gösterdi: Şiddetle kınıyorum         
21:49
Hadise ve Kaan Yıldırım, ailelerinin onay vermesiyle evlilik kararı aldı Hadise ve Kaan Yıldırım, ailelerinin onay vermesiyle evlilik kararı aldı         
21:33
Son Dakika: Türkiye'de 23 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 74 kişi hayatını kaybetti, 2165 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 23 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 74 kişi hayatını kaybetti, 2165 yeni hasta tespit edildi         
20:44
Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor         
19:31
Cephede dağılan sözde Karabağ Lideri Harutyunyan, Putin'den devreye girmesini istedi Cephede dağılan sözde Karabağ Lideri Harutyunyan, Putin'den devreye girmesini istedi         
19:12
Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı         
17:45
Daha önce aynı erkekle sevgili olan iki kız tekme tokat birbirine girdi! O anlar kamerada Daha önce aynı erkekle sevgili olan iki kız tekme tokat birbirine girdi! O anlar kamerada         
16:48
15 yıldır komada olan prens, ilk kez elini oynattı 15 yıldır komada olan prens, ilk kez elini oynattı         
16:44
Bursa'da Bursa'da "damsız" girme kavgası cinayetle bitti         
16:37
Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı         
14:52
Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor         
13:53
3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu 3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu         
12:04
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 23:42:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kasımpaşa - Göztepe maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei