İsmail Kartal: "Duran topla gol yemek beni üzdü" - Son Dakika

İsmail Kartal: "Duran topla gol yemek beni üzdü"

24.10.2020 18:51
İsmail Kartal:

İH Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gaziantep FK maçının ardından, "Duran topla gol yemek beni üzdü" dedi.

İH Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gaziantep FK maçının ardından, "Duran topla gol yemek beni üzdü" dedi.

Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor, deplasmanda Gaziantep FK'ya 1-mağlup oldu. Maçın ardından Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kartal, iyi oynadıkları maçta duran topla gol yediklerini belirterek, "Maça iyi hazırlandık. İyi başladık, net pozisyonlarımız var rakibe pozisyon vermedik. Ortaya koyduğumuz mücadelenin karşılığı bu olmamalıdır. Duran toptan bir gol yedik. En çok buna üzüldüm. Elimdeki oyuncuları değerlendirmeye çalışıyorum. Bu maçta olmadı. Ama diğer maçlarda olmayacak anlamına gelmiyor. İki maçtır iyi oynuyoruz ancak talihsiz goller yiyoruz. Özellikle duran topta yediğimiz gol beni üzdü. Rakibin pozisyonu yok. Bizim ise çok sayıda pozisyonumuz oldu ama değerlendiremedik" diye konuştu.

(Resul Yanbul - Lider Olgun/İHA)

İsmail Kartal: Duran topla gol yemek beni üzdü

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Gaziantep, Konyaspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İsmail Kartal: 'Duran topla gol yemek beni üzdü' - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Şişli'de lüks rezidansa silahlı saldırı: 2'si kadın 3 kişi yaralandı Erkek kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan'ın azmettiricisi Orhan Vatansever'in ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'na geçmiş olsun telefonu eden Bakan Koca, İstanbulluları uyardı: Halkımızı tedbirli olmaya davet ediyorum Sağlık Bakanlığı'nın korona raporunda İstanbul ile birlikte alarm veren 3 şehir dikkat çekti Başından vurulmuş yavru yunus balığı karaya vurdu Şafak Sezer, lüks villasını 9 milyon 700 bin TL'ye satışa çıkardı Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor 10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı
Fatih Terim, kaleci Fatih Öztürk'ü kulübeye çekti Fatih Terim, kaleci Fatih Öztürk'ü kulübeye çekti         
18:25
Bakan Koca, koronavirüs en çok bulaştığı ortamı ilk kez açıkladı: Evde bulaş oranı daha yüksek Bakan Koca, koronavirüs en çok bulaştığı ortamı ilk kez açıkladı: Evde bulaş oranı daha yüksek         
18:06
Galatasaray, Erzurumspor karşısında çıkış arıyor! Canlı anlatım Galatasaray, Erzurumspor karşısında çıkış arıyor! Canlı anlatım         
17:47
Kuveyt ve Katar'da Hazreti Muhammed'e saygısızlık yapan Fransa'nın ürünlerine boykot Kuveyt ve Katar'da Hazreti Muhammed'e saygısızlık yapan Fransa'nın ürünlerine boykot         
17:31
Ermenistan Dışişleri Bakanı'na ünlü CNN muhabirinden soğuk duş! Paşinyan'ın sözleri soruldu, ne diyeceğini bilemedi Ermenistan Dışişleri Bakanı'na ünlü CNN muhabirinden soğuk duş! Paşinyan'ın sözleri soruldu, ne diyeceğini bilemedi         
17:19
TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama         
15:53
Kongrede sahneye çıkan yaşlı kadın Erdoğan'dan ricada bulundu: Damadına benim için sarıl Kongrede sahneye çıkan yaşlı kadın Erdoğan'dan ricada bulundu: Damadına benim için sarıl         
15:27
ABD'de bu çocuğu konuşuyor! Karantina arkadaşı olarak insan iskeletini seçti ABD'de bu çocuğu konuşuyor! Karantina arkadaşı olarak insan iskeletini seçti         
14:27
Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'den gözdağı: Ben konuşursam Türkiye'ye adım atamazlar Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'den gözdağı: Ben konuşursam Türkiye'ye adım atamazlar         
13:13
Oksijen tüpüne bağlı yaşayan KOAH hastası adam, uyuşturucu satıcısı çıktı Oksijen tüpüne bağlı yaşayan KOAH hastası adam, uyuşturucu satıcısı çıktı         
12:59
Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler         
12:21
Erkek yolcu, yüzüne tüküren kadın yolcuyu hareket halindeki otobüsten aşağı attı Erkek yolcu, yüzüne tüküren kadın yolcuyu hareket halindeki otobüsten aşağı attı         
11:31
Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi         
11:31
Ölümle tehlikeli oyun! Seyir halindeki araca asılan genç, yürekleri ağza getirdi Ölümle tehlikeli oyun! Seyir halindeki araca asılan genç, yürekleri ağza getirdi         
11:25
Türkiye yılın 9 ayında 92 ülkeye 5,1 milyon dolarlık sirke sattı Türkiye yılın 9 ayında 92 ülkeye 5,1 milyon dolarlık sirke sattı         
11:08
Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi         
09:57
Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2020 19:05:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İsmail Kartal: "Duran topla gol yemek beni üzdü" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei