Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

24.10.2020 21:59
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Süper Lig'in 6. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u 5-1 yenen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, ilk yarıda ortaya koydukları iyi futbolla galibiyete uzandıklarını söyledi.

Süper Lig'in 6. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u 5-1 yenen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, ilk yarıda ortaya koydukları iyi futbolla galibiyete uzandıklarını söyledi.

Okan Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bizim için güzel bir akşam, geçen hafta deplasmanda kazandığımız Trabzon maçından sonra bugün de kendi sahamızda kazanmak için maçın başından itibaren özellikle ilk yarının sonuna kadar çok daha üstün oynadık. İyi işler yaptık. 4-1'den sonra rakip 10 kişi kalınca bizim de oyun düzenimizin bozulduğunu söylemek istiyorum. 11'e 11 daha üstündük, daha iyiydik. 11'e 10'da konsantrasyon olarak düştük. Erken şutlar attık, defansa dönüşlerde yavaşladık ama yaptığımız değişikliklerle de pozisyonlara girdik. Çok fazla pozisyona girdiğimiz bir maç oldu. İlk yarı 4-1 olunca belki maç orada bitmişti. Skoru daha da arttırabilirdik. Rakibimizin 10 kişi oynadığı oyuna saygı duyuyorum. Onlar elinden geleni yapmaya çalıştılar." ifadelerini kullandı.

Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde 28 Ekim Çarşamba günü Paris Saint Germain ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçıyla ilgili olarak ise, "Oyun ve konsantrasyon olarak bu futbolumuzu aynı şekilde çarşamba günü oynayacağımız Şampiyonlar Ligi maçına taşımak istiyoruz. İlk maçta kaybetmiştik, gruptaki durumumuz ve ülke puanı için o maça en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Oyuncularım şu anki konsantrasyonunu çarşambaya taşırlarsa kendi adımıza umutlanacağımız bir maç olabilir. Çok önemli bir takıma karşı oynayacağız. Bu akşamki galibiyeti bizim için çok önemli bir oyuncumuz olan Caiçara'ya hediye etmek istiyoruz. Oyuncularımız da golden sonra onun formasını çıkartıp ona olan sevgilerini gösterdiler." şeklinde konuştu.

Sakat oyuncuların durumları hakkında da bilgi veren Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Buruk, şöyle konuştu:

"Rafael ve Skrtel ikinci yarıda da devam edebilirlerdi. Biz onları koruma amaçlı kenara aldık. Çok fazla maç oynayacağımız için devam ettirmedik. Oyuncularımızı elimizden geldiğince korumaya çalıştık. Mahmut'un durumu yarın biraz daha net belli olur. Uğur önümüzdeki hafta takımla antrenmanlara başlayacak Azubuike uzun zamandır sakattı o da inşallah 1 haftaya kadar takımla çalışabilir. Chadli'yi de 1 hafta, 10 gün içinde takım antrenmanlarında görmek istiyoruz. Önümüzdeki milli aradan sonra tam takım olmayı umuyoruz."

Okan Buruk, maç içerisinde Demba Ba ile yaşadığı diyalog hakkında ise, "Maç içinde olan şeyler, özellikle maçın belirli bölümlerinde tüm oyuncularımızın gol atma isteğini gördük. Zaman zaman oyun içerisinde birbirleriyle de bunu konuştukları oldu. Önemli bir şey yok." yorumunda bulundu.

Başakşehir, Okan Buruk, oyunlar, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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