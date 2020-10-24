Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

24.10.2020 22:45
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TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, "Dönüm maçı olarak baktığımız Ankara Keçiörengücü karşılaşmasını 3 puanla kapattığımız için mutluyum." dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, "Dönüm maçı olarak baktığımız Ankara Keçiörengücü karşılaşmasını 3 puanla kapattığımız için mutluyum." dedi.

Sağlam, 4-2 kazandıkları Ankara Keçiörengücü maçının ardından düzenlediği basın toplantısında, iddialı bir takımı yendiklerini aktardı.

Ankara Keçiörengücü'nün 6 haftada kalesinde sadece 2 gol gördüğünü hatırlatan Sağlam, "Çok zor gol yiyen ve dirençli bir takımla karşılaştık. Ona rağmen ilk devrede 2 pozisyonumuz vardı ve direkten döndü. İkinci yarıda da tempomuzu düşürmedik. Rakibin oyundan düşeceğini ve goller bulacağımızı biliyorduk. Nitekim golü bulduk, sonra beraberlik golünü atsalar bile peş peşe bulduğumuz gollerle farkı açtık. Rakibin risk aldığı bölümde oyunu güzel idare ettik ve bulduğumuz birçok gol pozisyonundan sadece 4 tanesini gole çevirebildik. En azından 4 net pozisyonumuz daha vardı. Dönüm maçı olarak baktığımız Ankara Keçiörengücü karşılaşmasını 3 puanla kapattığımız için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Sağlam, gelecek hafta deplasmanda Adana Demirspor'la zorlu bir maça çıkacaklarını dile getirerek, daha güzel futbol oynayarak o maçı da geçmeyi hedeflediklerini kaydetti.

İlker Püren: "Bu bir iş kazasıdır"

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü İlker Püren, Samsun'a puan veya puanlar almaya geldiklerini ancak şansız bir yenilgi aldıklarını işaret etti.

Ligde 1 haftada 3 maç oynadıklarını ifade eden Püren, şunları kaydetti.

"Samsunspor karşısında ilk yarı defansif oynadığımız için ikinci yarı oyuncularıma ofansif oynamamız gerektiğini söyledim. Çünkü 3 maçlık periyotta biz 6 puan almaya hedeflerken ilk 2 maçta almıştık ve Samsun'dan da bir galibiyet almamız halinde bu ligin en iddialı takımı haline gelecektik. Onun için defansta kalmak değil ileri çıkarak gol aramak istedik. Tamamen oyun stratejimize bağlı olarak kaybettiğimiz bir müsabaka olarak bakıyorum. Oyuncularıma hücuma çıkmalarını söyledim ve hücuma çıkarken de böyle iddialı takıma karşı mağlup duruma da düşebiliyorsunuz. Beraberliği yakalamamıza rağmen hücum oynamaya devam edince golleri yemeye başladık. Bugünkü mağlubiyetin sorumluğunu tamamen ben üstüme alıyorum. Bu bir iş kazasıdır. Lig boyunca böyle maçları bir daha oynamayacağımızı ümit ediyorum."

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- Kaynak: AA

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