Maçın ardından - Villarreal Teknik Direktörü Unai Emery

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. haftasında İspanya'nın Villarreal takımına 3-1 yenilen Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ın teknik direktörü Gurban Gurbanov, iyi oynamalarına rağmen mağlup olduklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında sözlerine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak başlayan Gurbanov, "Türk kardeşlerimizin ve tüm Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum." dedi.

Villarreal'in çok kaliteli bir takım olduğuna değinen Gurbanov, "Bugün çok önemli, tecrübeli, hızlı, kaliteli ve teknik bir takıma karşı oynadık. Ancak buna rağmen oyunun büyük bölümünde skoru koruduk. Düşündüğümüz futbolu oynadık ve çalıştıklarımızı sahaya yansıttık." diye konuştu.

Azerbaycan Ligi ile İspanya Ligi arasındaki farka vurgu yapan tecrübeli teknik adam, "Villarreal'in oyuncularının değeri bizden kat kat çok. La Liga ile bizim ligin seviyesi farklı ama bunu hissettirmedik. Futbolcularım elinden geleni yaptı. Sonunda mağlup olduk ama böyle takımlara karşı oynadığımız her maç bizim için çok önemli tecrübe oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Emery: "Yediğimiz golden sonra oyuncularım kendine geldi"

Villarreal Teknik Direktörü Unai Emery ise müsabakanın ikinci yarısında takımının istediği oyunu sahaya yansıttığını söyledi.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren karşılaşmayla ilgili değerlendirmeden bulunan Emery, "Çok ilgi çekici bir maç oldu. İlk yarıda Karabağ iyi oynadı ve kendi futbolunu göstermeyi başardı. Çok gol pozisyonuna imkan vermedik ama istediğimizden daha kötü başladık. İkinci yarıda ileride iyi baskı yaptık. Yediğimiz golden sonra oyuncularım kendine geldi ve istediğim takımı sahada gördüm." ifadelerini kullandı.

Bugünkü maçın kendileri için çok önemli olduğuna değinen İspanyol teknik adam, "Bugün kazanmak bizim için çok önemliydi. Gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

Unai Emery, grupta Demir Grup Sivasspor ve Karabağ ile oynadıkları iki maçtan sonra rakipleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "İki takım da bizi zor duruma soktu. Süper Lig, Avrupa'nın iyi liglerinden biri. Sivasspor geçen sene iyi bir sezon geçirdi. Bugün Maccabi Tel-Aviv'e yenildiler ama kalan maçlarını kazanabilir ve gruptaki durumunu değiştirebilirler." şeklinde görüş belirtti.