Galatasaray - MKE Ankaragücü maçının ardından - Fatih Terim - Son Dakika

Galatasaray - MKE Ankaragücü maçının ardından - Fatih Terim

31.10.2020 22:19

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 7. haftasında 1-0 kazandıkları MKE Ankaragücü maçında iyi oynamamalarına rağmen 3 puan almalarının önemli olduğunu söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 7. haftasında 1-0 kazandıkları MKE Ankaragücü maçında iyi oynamamalarına rağmen 3 puan almalarının önemli olduğunu söyledi.

Tecrübeli teknik adam, Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Futbol olarak beklentilerin altında kaldıkları şeklindeki yorum üzerine Terim, "Önemli olan 3 puanı kazanmamız. Bunu kazanırken Galatasaraylıları iyi tanırım. Bu konuda çok değişik beklentileri vardır. Coşkulu oyun, zengin gol pozisyonları ve daha etkili futbol isterler. Bugün zaman zaman da olsa etkili organizasyonlar yaptık. Bazılarının sonucunun gol olmaması mümkün değil. Ancak 3 puanı kazanmanın öncelikli olduğu dönemdeyiz. Kaçan puanların telafisi yoktur ama oynanmayan oyunların telafisi daima yapılabilir." diye konuştu.

Oynadıkları futbolu maruz görmediğini aktaran Fatih Terim, "Bu, hoş gördüğüm manasına gelmesin ama bugün herkesin herkese kafa tuttuğu bir lig oynuyoruz. Akılda olmayan sakatlıklar da bizi değişikliklere zorladı ama 4-5 net pozisyonumuz var. Hem de gol olmaması hayret verici pozisyonlar. Gelişi, gelişmesi, organizasyonuyla çok güzel birkaç pozisyon yakaladık ama Ali Sami Yen'de Galatasaraylıların beklentisi rakibi kapatıp çok daha etkili bir oyun oynamamız. Bugün için 3 puanı hanemize koymanın sevincini yaşayalım. İnşallah daha iyi maçlar oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, sezona iyi başladıklarını dile getirerek, "Seneye gerek defansif gerekse hücum anlamında bir bütün olarak çok iyi başladığımız düşüncesindeyim. Zaman zaman bunları yaşacağız. Bunlar olacak ama burada puan kaybetmemek önemli. Zaman geldi eksik oynadık ve gereksiz goller yedik, lüzumsuz puanlar kaybettik. Takımın üzerinde bunun tedirginliği de var. Bazen bizi zor duruma sokuyor." şeklinde görüş belirtti.

"Diagne'den beklentimiz yüksek"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Mbaye Diagne'den beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.

Maçın 2. yarısında oyundan aldığı Senegalli santrforla ilgili soru üzerine Terim, "Diagne'den beklentimiz yüksek. Daha yüksek performans vermeli. Bugün onun için çıkardım. Ne olursa olsun Galatasaray sağdan soldan orta atan, bir takım. Çok uzaklardan değil son çizgiye kadar gelerek orta atan bir takımız. Birçok top kesildi. Öncelik alması gerekirdi. İnşallah o da kendisine dikkat eder ve daha iyi oynar." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Terim, "Galatasaray kazanıyor ama iyi futbol oynamıyor." ifadelerinin yer aldığı soruyu, "Kazanıyor ama yok, kazanıyor. Meşru ve legal kazandığına göre kazanıyor. Sonuçta üç puanı alıyoruz. Almadığı zaman zaten her şey kötü. Müthiş oyun oynamayıp 3 puan alıyorsak, demek ki oynandığı zaman daha rahat alacağız demektir. Bunların telafisi vardır, puanların yoktur. Biz de çok gereksiz puanlar kaybettik." diyerek yanıtladı.

Aldıkları 3 puanın gelecek için önemine değinen Terim, "Üç puan kazanıp işleri yoluna koymak daha iyidir. Kaybedip işleri yoluna koyacağımıza kazanıp işleri yoluna koymak çok daha kolaydır. Kaybedersiniz ama iyi oynarsınız haksızsınız. Kazanırsınız ama iyi oynamazsınız yine haksızsınız. İkisini birden yapmaya özen göstereceğiz. Bunu da çok yaptık. Galatasaray takımı yine yapar ama şuraları kayıpsız geçmek önemliydi." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki kötü gidişiyle ilgili, "Son 1-2 senedir Avrupa ile aramızdaki makasın açıldığını söylüyorum. Bunu söylerken muhakkak ki bir şeyi işaret ediyorum, bir bildiğimiz var. Bu makas ekonomik, idari ve teknik anlamda da açılıyor. Her geçen gün daha da zorlaşacak. Hiç kolay değil. Benim adıma sürpriz değil. Daha önce bu tespitte bulundum." diye konuştu.

Galatasaray - MKE Ankaragücü maçının ardından - Fatih Terim
Galatasaray - MKE Ankaragücü maçının ardından - Fatih Terim
Galatasaray - MKE Ankaragücü maçının ardından - Fatih Terim
Galatasaray - MKE Ankaragücü maçının ardından - Fatih Terim
Galatasaray - MKE Ankaragücü maçının ardından - Fatih Terim

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray - MKE Ankaragücü maçının ardından - Fatih Terim - Son Dakika Spor


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