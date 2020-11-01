Çaykur Rizespor - Hes Kablo Kayserispor maçının ardından

Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, üst üste üçüncü maçlarını kazanmanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncuları tebrik eden Tomas, "Üç haftadır kazanıyoruz ve önemli bir üç puan daha aldık. Maça iyi başlamadık. Kaybettiğimiz toplarla rakibe fırsatlar verdik. Attığımız golden sonra oyun olarak da toparlandık. 90 dakika iyi mücadele ettik. Seriye devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Gelecek hafta ligde bay geçeceklerini hatırlatan Hırvat teknik adam, "Sakatların iyileşmesi ve eksiklerimizi gidermek için kamp yapacağız. Eksiklerimizi giderip, gelecek haftalarda galibiyetlerimize devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bektaş: "Tek eksiğimiz olan golü atamadık"

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, ilk olarak İzmir'de meydana gelen depremden duyduğu üzüntüyü dile getirip, ölenlere başsağlığı ve yaralılara da acil şifalar diledi.

Çaykur Rizespor karşısında kazanmak adına oyun disiplinini sahaya yansıttıklarını aktaran Bektaş, şöyle devam etti:

"Maç içinde iyi işler yaptık. Girdiğimiz 5 net pozisyonda gol atamadık. Geri koşudan kaynaklanan bir gol yemek beni üzdü. Bunu hafta içi çalışmıştık. Çalıştığımız yerden gol yedik ve üzüldük. Mücadele ve takım disiplini adına çok şey başardık ancak tek eksiğimiz olan golü atamadık. Takımımdan memnunum. Tek memnun olmadığım şey skor. Demek ki hala eksiklerimiz var. Bunlara çalışacağız."

Son vuruşlarda eksikleri olduğuna işaret eden Bektaş, "Oyun olarak son ana kadar geliyorsunuz ve son vuruşu yapamıyorsunuz. Oyuncularımız biraz daha dikkat etmeli." değerlendirmesinde bulundu.