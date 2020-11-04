Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

04.11.2020 20:53
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Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Yomraspor'u 5-0 yenen Hes Kablo Kayserispor'un antrenörü Ömer Faruk Mahir, moral kazandıklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Yomraspor'u 5-0 yenen Hes Kablo Kayserispor'un antrenörü Ömer Faruk Mahir, moral kazandıklarını söyledi.

Mahir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kayserisporlu futbolcuları enerjileri ve kazandıkları başarıdan dolayı tebrik etti.

"Kupaya güzel bir başlangıç yaptık." diyen Mahir, galibiyetin takımı moral ve motivasyon yönünden olumlu yönde etkilediğini kaydetti.

Yomraspor teknik direktörü Hamdi Zıvalıoğlu ise sahaya istedikleri oyunu yansıtamadıklarını söyledi.

Zıvalıoğlu, takımını çok dirençsiz gördüğünü belirterek bu durumu düzelteceklerine inandıklarını ifade etti.

Rakiplerinin sahada üstünlüğünü kurduğunu aktaran Zıvalıoğlu, Kayserispor'u galibiyetinden dolayı tebrik etti.

Türkiye Kupası, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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