Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

05.11.2020 00:01
Maçın ardından, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 3. haftasında İstanbul'da Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilen İngiliz ekibi Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Soljskjaer, iyi futbol oynamadıklarını söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 3. haftasında İstanbul'da Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilen İngiliz ekibi Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Soljskjaer, iyi futbol oynamadıklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Norveçli teknik adam, "Bugün çok iyi değildik. Böyle maçları hemen değerlendirmek çok zor. İlk 10 dakikada fırsatlar, açık alanlar ve gol bulacağımızı düşündük ancak kontrataktan 2 gol yedik." diye konuştu.

Yedikleri ilk golde büyük boş alan bırakmalarıyla ilgili soru üzerine Soljskjaer, "Kısa bir korner kullanıldı. Böyle böyle durumlarda karşı tarafta futbolcuların oynadığını unutabiliyorsunuz. Demba Ba da arkaya çok güzel sarktı. Kötü bir goldü. Bu seviyede böyle goller yememeliyiz. Böyle kolay goller yediğinizde ve bugün olduğu gibi daha fazla gol atamadığınızda maç kazanmak çok zor oluyor." ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir'in bulduğu ilk golle ilgili gelen ısrarlı sorular üzerine genç teknik adam, "Bu normalde yememeniz gereken bir gol. Kısa korner kullanılırken savunma görevlerimizi unuttuk ve üstümüze düşeni yapmadık. Bu benim sorumluluğumda. Bu seviyelerde böyle goller yememeliyiz." şeklinde görüş belirtti.

Soljskjaer, Premier Lig'de Arsenal'e UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Medipol Başakşehir'e yenilmelerinin kendilerini sarstığını anlatarak, "Benim için buna verilecek tek yanıt önümüzdeki maçlara daha iyi hazırlanmak ve kendimizi toparlamak. Umarım takımımız için de bu durum böyledir. Önümüzdeki cumartesi günü Everton maçı var. Onlar da zor bir rakip. Bu karşılaşmaya çok iyi hazırlanmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Manchester United'ın İrlandalı eski futbolcusu Roy Keane'nin kendisinin görevden alınabileceği yönündeki yorumları üzerine Soljskjaer, "Ben böyle bir yorumun üstüne konuşamam. Her zaman yorumlar olacaktır ancak bizim güçlü kalmamız gerekiyor. Bu kulüpte belli bir iş yapmak için çalışıyoruz. Bunun için işe alındık. Ekibimle en iyisini yapmaya devam edeceğim." diyerek sözlerini tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Manchester United, Başakşehir, İstanbul, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Maçın ardından - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile anlaşma sağladı Manchester United, '3 Büyükler'in ardından Başakşehir'e de boyun eğdi Son Dakika: ABD başkanlık seçimlerinin çekişmeli geçtiği Wisconsin'de ipi Biden göğüsledi Zonguldak'ta 65 yaş ve üstü vatandaşlara belirli saatlerde toplu alan kısıtlaması getirildi ABD başkanlığına adaylığını koyan rapçi Kanye West, gözünü 2024 seçimine dikti Trump mı, Biden mı? Hükümetten "ABD seçimlerinde kim kazanırsa Türkiye'ye yarar?" sorusuna yanıt İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi
Başakşehirli Epureanu, son dakikada gole giden topu çizgiden çıkardı Başakşehirli Epureanu, son dakikada gole giden topu çizgiden çıkardı         
23:42
YÖK Başkanı Saraç, pandemide yurt dışından Türkiye'deki üniversitelere usulsüz yatay geçişler yapıldığını doğruladı YÖK Başkanı Saraç, pandemide yurt dışından Türkiye'deki üniversitelere usulsüz yatay geçişler yapıldığını doğruladı         
23:01
Son Dakika: Medipol Başakşehir, evinde Manchester United 2-1 mağlup etti Son Dakika: Medipol Başakşehir, evinde Manchester United 2-1 mağlup etti         
22:43
CHP'li Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'nun 'para verildi' iddialarına sert çıkış: Kanıtınız varsa ortaya koyun CHP'li Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'nun 'para verildi' iddialarına sert çıkış: Kanıtınız varsa ortaya koyun         
22:19
Mozambik'teki çatışmalardan kaçan sivilleri taşıyan tekne battı: 40 ölü Mozambik'teki çatışmalardan kaçan sivilleri taşıyan tekne battı: 40 ölü         
21:21
Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'ya 'Bozkurtlar' tepkisi: Alınan karara karşı en sert şekilde mukabele edeceğiz Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'ya 'Bozkurtlar' tepkisi: Alınan karara karşı en sert şekilde mukabele edeceğiz         
20:14
Güzel model Brenda Patea: Alexander Zverev'den hamileyim Güzel model Brenda Patea: Alexander Zverev'den hamileyim         
19:43
İzmir'de depremin ardından iki ayrı noktada yer altından sıcak su çıkmaya başladı İzmir'de depremin ardından iki ayrı noktada yer altından sıcak su çıkmaya başladı         
16:36
Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü         
15:35
Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden yaptığı gafla dünyaya rezil oldu Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden yaptığı gafla dünyaya rezil oldu         
14:52
FETÖ'de çatlak büyüyor! Örgüt üyeleri sosyal medyada birbirine girdi FETÖ'de çatlak büyüyor! Örgüt üyeleri sosyal medyada birbirine girdi         
14:29
Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor         
14:07
Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü         
12:43
Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor         
08:46
Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı         
08:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 00:10:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Maçın ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei