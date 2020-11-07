Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Çoker: Maçı kazanmak istiyorduk

Karabük: İyi bir maç oldu

İbrahim ALİOĞLU/ - Süper Lig'in 8'inci haftasında Kasımpaşa evinde Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Erkan Çoker ve Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Sedat Karabük, maç sonu düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi ve skoru değerlendirdi.

ÇOKER: MAÇI KAZANMAK İSTİYORDUK Maça iyi başladıklarını söyleyen Çoker, "Maça çok iyi başladık. İlk 10 dakikasında 2 pozisyona girdik, atamadık. 8'inci dakikada golü bulduk. İlk yarı oynadığımız futbolla maçı bitirebilirdik. Çok gol pozisyonuna girdik fakat değerlendiremedik. 2-0 öne geçtik. Buna rağmen 3'ü de istediğimiz için pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik. Maçı berabere bitirdiğimiz için çok üzgünüz. Çünkü çok istekliydik, maçı kazanmak istiyorduk. Çocuklar çok iyi mücadele etti. Ayaklarına, yüreklerine sağlık" dedi. KARABÜK: İYİ BİR MAÇ OLDU

İyi bir mücadele ortaya koyduklarını dile getiren Karabük, "İyi bir maç oldu. Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum. Kötü oynamadılar. Biz kendi açımızdan genç ve deneyimli oyuncuların karmasıyla iyi mücadele ettiğimiz için tüm arkadaşlarımı ve takımımı kutluyorum" diye konuştu.