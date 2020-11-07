Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

07.11.2020 21:53
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Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, basit hatalar sonucunda önemli bir 3 puan kaybettiklerini söyledi.

Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, basit hatalar sonucunda önemli bir 3 puan kaybettiklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bulut, istediklerini sahaya yansıtamadıklarını belirtti.

Yedikleri 2 golde de önemli hatalar yaptıklarını vurgulayan Bulut, "Bugün yakaladığımız birkaç pozisyonu değerlendiremedik. Takım olarak istediklerimizi sahaya iyi bir şekilde yansıtamadık. Rakibin kapanacağını biliyorduk. Yön değiştirmelerle pozisyon bulabileceğimizi söylemiştik, nitekim onu sahaya yansıtamadık." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli ekibin Yunan futbolcusu Pelkas'ın iptal edilen golüne ilişkin hakemin kararını fazla konuşmak istemediğini söyleyen Bulut, şunları kaydetti:

"Son 2-3 haftadır birkaç arkadaşımızda performans düşüklüğü var. Milli maç arasından sonra değişiklik yapıp yapmayacağımızı her beraber göreceğiz. Belki bugün kaybetmemiz bizi pozitif anlamda ilerletecek çünkü böyle takımlar karşınıza her hafta çıkacak. Onlara karşı nasıl oynayabileceğimizi çalışıp pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz lazım. Geçen hafta da oynadığımız maçta 10'un üzerinde pozisyon vardı ama 2 gol atmıştık. Yakaladığımız pozisyonları bu kadar basit harcamamamız lazım."

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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