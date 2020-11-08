Gençlerbirliği maçının ardından - Son Dakika

Gençlerbirliği maçının ardından

08.11.2020 19:05
Gençlerbirliği maçının ardından, System.String[]

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 8'inci haftasında konuk ettikleri Gençlerbirliği'ni son dakika golüyle 2-1 yendikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 8'inci haftasında konuk ettikleri Gençlerbirliği'ni son dakika golüyle 2-1 yendikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Basın toplantısında konuşan Buruk, "Çok önemli bir galibiyet aldık. Özellikle yoğun tempoda kazandığımız çok önemli bir maç sonrası bu maçın başlangıcı iyi değildi. 1. dakikada golü yedik. Bu durum rakibi güçlendirdi, bizi panik haline soktu" dedi.

Buruk, sözlerine şöyle devam etti;"İkinci yarıda değişikliklerle oyunu oturttuk. Rakibe fazla pozisyon vermedik. Son bölümde rakibin 10 kişi kalması ve hamlelerimiz, Chadli, Gulbrandsen ve Mehmet Topal hamleleri, bugün bize galibiyeti getirdi. Oyuncularımı ortaya koydukları performans için tebrik ediyorum. Çok zorlu bir dönem, daha da zorlu olacak. Elimizdeki oyuncuların katkısı artıyor, sakatlarımız dönüyor. Bugün Chadli girdi, Azubuike kadrodaydı. İnşallah milli takım arasından sonra hem ligde hem de Avrupa'da yolumuza daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz.""Yeniden şampiyonluk havasını hissediyor musunuz?" yönündeki soruya da Buruk, "Üç maç üst üste kaybettiğimizde de şu anki düşünceler kafamızda vardı. 'İyi oyunculara sahibiz. En kısa zamanda toparlayıp hakettiğimiz yerlere geleceğiz.' diyorduk. Her maçı kazanmak için oynayan bir takımız. Ligde şampiyonluğun en güçlü adayı olarak kendimizi görebiliriz. Lig için henüz çok erken. Şampiyonluk hedefi olan tüm takımların iddiası var. 1 puanla bitirdiğimizde iddalıyız diyorsak, şampiyonluk yolunda şu an için geride kalan takımların da iddialı olacaklarını düşünüyorum" yanıtını verdi.Bu sezon ilk kez forma giydiği maçta galibiyeti getiren gollerin pasını veren Nacer Chadli'nin performansına da değinen Okan Buruk, "Çok büyük şanssızlıklar yaşadı. Kısa bir süre antrenman yaparak aramıza katıldı. Tam iyileşti, bir kez daha sakatlandı, üst üste sakatlıklar geçirdi. Şu anda iyi durumda. Bugün de bize önemli katkı verdi. Milli takıma da büyük ihtimalle gidecek. Belçika Milli Takımı istiyor. Onun için güzel bir akşam, güzel bir dönüş oldu. Chadli 8. haftada döndü ama iyi döndü" ifadelerini kullandı.Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Mete Işık ise, son dakika golüyle yenildikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Maça iyi başladık. 28. saniyede golü attık. Sonrasında 4-5 pozisyona girdik. İkinci ve üçüncü golü atabilirdik. Sağ bekimizin rakip ceza sahası içindeki pozisyonu penaltı gibi geldi. Hakemin maçta hiç VAR'a gitmemesi ilginç geldi" dedi.

İkinci yarıda Medipol Başakşehir'in baskılı bir futbol ortaya koyduğunu vurgulayan Işık, "İlk yarıda girdiklerinizi atamazsınız, o baskı sizi bir şekilde boğuyor. İkinci yarıda da birkaç pozisyona girdik. Çok ufak farklarla kaçırdık. Kırmızı kart direncimizi kırdı. Kırmızı karttan sonra iki kötü gol yedik. Son dakikadaki gol bizi fazlasıyla üzdü" ifadelerini kullandı.

Nacer Chadli, Okan Buruk, Başakşehir, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği maçının ardından - Son Dakika Spor


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