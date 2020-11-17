Erkan Sözeri: "Oyuncularım tek kale oynadılar ama ilk yarıda yediğimiz 2 gol sonucu belirledi" - Son Dakika

Erkan Sözeri: "Oyuncularım tek kale oynadılar ama ilk yarıda yediğimiz 2 gol sonucu belirledi"

17.11.2020 16:47

- Erkan Sözeri: "Oyuncularım tek kale oynadılar ama ilk yarıda yediğimiz 2 gol sonucu belirledi" Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Altınordu maçında tek kale oynadıklarını, ilk yarıda yedikleri 2 golün sonucu belirlediğini söyledi.

- Erkan Sözeri: "Oyuncularım tek kale oynadılar ama ilk yarıda yediğimiz 2 gol sonucu belirledi"

İZMİR - Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Altınordu maçında tek kale oynadıklarını, ilk yarıda yedikleri 2 golün sonucu belirlediğini söyledi.

TFF 1. Lig'de 8. haftanın erteleme maçında Altınordu'nun sahasında Bandırmaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, bireysel hatalar sebebiyle kalelerinde 2 gol gördüklerini belirterek, ikinci yarıda futbolcularının iyi bir oyun ortaya koyduğunu söyledi. Sözeri, "Oyuncularım tek kale oynadılar ama ilk yarıda yediğimiz 2 gol sonucu belirledi. Girdiğimiz gol pozisyonlarını değerlendiremedik. Böyle olunca siz istediğiniz kadar istatistiklerde ön planda olun, iyi mücadele edin, karşılığını skor olarak alamıyorsunuz. Oyuncularım özellikle ikinci yarıdaki duruşlarından, oyunlarından, mücadelelerinden dolayı gerçekten umut verdiler. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bir an önce ayağa kalkmak lazım. Oyuncuların üzerinde ister istemez haftalardır maç kazanamamanın getirdiği psikolojik bir etki oluyor. İkinci yarı o oyunu daha da yukarıya çıkaracağız, çıkarmamız da gerekiyor. Traore'nin sakatlığı ve Pote'nin milli takımda olması sebebiyle santrforda farklı isimleri oynattık" ifadelerini kullandı.

"Vurdumduymaz bir oyuncu grubum yok"

Gelecek hafta oynayacakları Tuzlaspor maçına odaklanacaklarını ifade eden Sözeri, "Bir an önce puanlarla tanışmak istiyoruz. Oyuncular da çok üzülüyor. Onlara da bir şey söyleyemiyorum. Onlar da puan almak dolayısıyla para kazanmak istiyor. Vurdumduymaz bir oyuncu grubum yok ama sonuç alamıyoruz. İnşallah onu da en kısa zamanda almak için çaba sarf edeceğiz" şeklinde konuştu.

Erkan Sözeri: Oyuncularım tek kale oynadılar ama ilk yarıda yediğimiz 2 gol sonucu belirledi
Erkan Sözeri: Oyuncularım tek kale oynadılar ama ilk yarıda yediğimiz 2 gol sonucu belirledi
Erkan Sözeri: Oyuncularım tek kale oynadılar ama ilk yarıda yediğimiz 2 gol sonucu belirledi
Erkan Sözeri: Oyuncularım tek kale oynadılar ama ilk yarıda yediğimiz 2 gol sonucu belirledi

Türkiye Futbol Federasyonu, Bandırmaspor, Altınordu, oyunlar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erkan Sözeri: 'Oyuncularım tek kale oynadılar ama ilk yarıda yediğimiz 2 gol sonucu belirledi' - Son Dakika Spor


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