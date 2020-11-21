Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

21.11.2020 16:27
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Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Süper Lig'in 9. haftasında ağırladıkları Demir Grup Sivasspor ile 1-1 kaldıkları maçın ardından tesadüfen gol yediklerini söyledi.

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Süper Lig'in 9. haftasında ağırladıkları Demir Grup Sivasspor ile 1-1 kaldıkları maçın ardından tesadüfen gol yediklerini söyledi.

Canel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, stadlarını Karagümrük'e açan Kasımpaşa Kulübü'ne teşekkür ettiklerini belirtti.

İlk ve ikinci yarıda farklı oyun oynadıklarını aktaran Canel, "İlk yarıda ve ikinci yarıda farklı bir oyun oynadık. İlk yarı berabere bitmesi gerekirken tesadüfen bir gol yedik. İkinci yarı son 15 dakika oynadığımız oyunu maçın geneline yayabilseydik, netice çok daha farklı olabilirdi." şeklinde konuştu.

"Bugün belki de hakem engellemesiyle 3 puanımız gitti."

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise maçtan sonra hakemlere tepki gösterdi.

9 tane eksikle maça geldiklerini hatırlatan Çalımbay, "5 tane Kovid-19'lu arkadaşımız vardı. 4 tane sakatımız var. Kadroyu çıkarırken zorlandık. Ama çok kaliteli arkadaşlarımız vardı bunu gösterdiler. Maçın başından sonuna kadar çok iyi mücadele ettiler. Hepsiyle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Hakemler ilgili düşüncelerini paylaşan Çalımbay, şöyle konuştu:

"Biz rahatlıkla Karagümrük takımını geçerdik sadece hakemin engeline takıldık. Maalesef geçen Galatasaray maçında da hakemlerin engeline takılmıştık penaltılardan dolayı. Bizim orada bariz penaltımız vardı hakem arkadaş VAR'a gitti. Gözünün önündeki penaltı için VAR'a gitti. Buradaki arkadaş da VAR'a gitmiyor. VAR'ın başında kim varsa, bu işi bilmeyen birisi herhalde. Hem de bu arkadaşımız, ikisini de kınıyorum. Ellerinde VAR gibi bir şey var gelip bakmıyorlar. Çünkü onlar birbirlerini kolluyorlar. Eğer şu penaltı olayı bir Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon'a yapsalar bin kere gidip bakarlar. Ama bize tenezzül edip gidip bakmıyorlar. Bugün belki de hakem engellemesiyle 3 puanımız gitti."

Çalımbay, "2-3 gün sonra maçımız var artık bu maçı unutup oraya bakmamız gerekiyor. Hem Türkiye için hem de kendimiz için Karabağ maçını oynayacağız. Orada puan ve puanlar alıp Türkiye'yi bir yerlere getirmeye çalışıyoruz ama burada maalesef Türkiye'deki arkadaşlar bizim moralimiz bozulsun diye ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. " dedi.

Hakemlere artık güvenmediği ifade eden Çalımbay, "Ben artık hakemlere hiç güvenmiyorum, inanmıyorum da. Bundan sonra hakemlerle ilgili konuşmayacağım. Artık böyle bir şey olursa yönetici arkadaşlarımız var onlar çıkarlar her türlü kulübü savunurlar. Bizim hakemlerimiz iyi değil. Hazır değiller. Hiçbir hakemimiz VAR'ı kullanamıyorlar. " şeklinde düşüncelerini paylaştı.

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Sivasspor, Hakem, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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