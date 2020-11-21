Maçın ardından
21.11.2020 18:33
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe karşısında aldıkları 5-1'lik farklı yenilgiden dolayı camialarından özür diledi.
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe karşısında aldıkları 5-1'lik farklı yenilgiden dolayı camialarından özür diledi.
Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaplan, çok üzgün olduğunu belirtti.
Farklı bir sayfa açmak için sahaya çıktıklarını ancak bireysel hatalardan 3 gol yediklerini vurgulayan Kaplan, "İlk yarı 1-1 bitecekken bireysel bir hatadan dolayı penaltı oldu ve içeri 2-1 yenik girdik. Ayağa kalkacağız. Daha güzel işler yapacağız. Bazı oyuncularımızı daha iyi hazırlayacağız. Bunların hepsini düzelterek önümüze bakacağız. Camiamızdan özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Son Dakika Son Dakika: Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbiriği'ni 5-1 mağlup etti Muazzez Ersoy, büyük çabayla yaptırdığı ve adının verildiği lösemi hastanesinin isminin değiştirilmesine sitem etti Fenerbahçeli Mert Hakan'ın nefis golü sosyal medyayı salladı Dengesini kaybederek 4. kattan düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti "İnançsız insan vicdanlı değildir" diyen Öykü Gürman'a Ateizm Derneği'nden tepki Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi FETÖ üyesi olmakla suçlanan İYİ Parti Rize İl Başkanı: Elinde belge olup savcılığa vermeyen şerefsizdir