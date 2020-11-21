Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçının ardından - Sergen Yalçın - Son Dakika

Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçının ardından - Sergen Yalçın

21.11.2020 22:13

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i 3-2 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, önemli bir galibiyete imza attıklarını söyledi.

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i 3-2 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, önemli bir galibiyete imza attıklarını söyledi.

Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Zor bir periyodun içinden geçiyoruz. Önümüzde zorlu haftalar var. Eksik oyunculara rağmen yerine oynayan arkadaşların mücadelesi iyi, bizi mutlu etti. İlerisi için önemli bir galibiyet aldık. En azından önümüze biraz daha umutlu ve mutlu şekilde bakabiliyoruz." dedi. Rakipleri karşısındaki 45 dakikalık oyundan geleceğe dair umut hissettiklerini vurgulayan Yalçın, "Performansımızı biraz daha yukarı çıkarabilirsek iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Başakşehir güçlü takım. İkinci yarıda baskı yedik, bunu bekliyorduk. Bu baskıdan çıkışı da konuşmuştuk ama çıkamadık. 3-0'dan sonra kolay olabilirdi ama maalesef oyuncularımız 'oyun bitti' diye rahat tavır alınca 2 gol yedik. Bu tür zor maçlarda nasıl oynamaları gerektiği konusunda oyuncuları hazırladık. İkinci yarı iniş çıkış oldu ama zor müsabaka olduğunu düşünmüyorum. Biraz bocalama oldu, her takımda olabilir." diye konuştu. Yalçın, Medipol Başakşehir karşılaşmasını geride bıraktıklarını ve Fenerbahçe ile oynayacakları derbiye en iyi şekilde hazırlanmak istediklerini dile getirdi. Medipol Başakşehir karşısında ilk 45 dakika istedikleri ruhun sahada olduğunu anlatan Yalçın, "Oyuncuların hepsi maksimum konsantrasyon gösterdi. İki basit gol yedik, rahatlık futbolda çok sorunlu bir durum. İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz." ifadelerini kullandı. - "İki haftadır 10 kişiyle antrenman yapıyoruz" Eksiklerden dolayı sıkıntı yaşadıklarını kaydeden Yalçın, şunları söyledi: "İki haftadır 10 kişiyle antrenman yapıyoruz. Milli maç arası bize yaramadı. Antrenmanda 16 kişi olunca şaşırdık. Oyuncular ve bizim açımızdan kolay değil. Bütün dünya zor süreçten geçiyor. Biz de en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bazen iyi oluyor. Yavaş yavaş istediğimiz tempoyu yakalayacakmışız gibi görünüyor. Fizik gücü çok geride olan oyuncular var. N'Koudou aylardır yok, Gökhan üç hafta antrenman yapmadı. Adem Ljajic yeni yeni antrenman yapıyor. Onun da geçen sezondan beri sakatlığı oluyor." Kadroda yer alan her oyuncunun ilk 11'de oynayabileceğini vurgulayan Yalçın, "Hepsi bunun farkında, yeter ki istediğimizi yapsınlar. Yeter ki Beşiktaş futbolcusu nasıl oynamalı, onun farkında olsunlar. Hepsini şu ana kadar oynattık. Oyuncuların performansı onların geleceğini belirler. Bizim istediğimiz değil, camianın istediği performansı gösterirsen oynarsın. Bazen suçlu hoca oluyor, bazen oyuncular oluyor. Futbol zor oyun; mücadele etmek, koşmak zorundasın, en sonunda da camiaya maç kazandırmak zorundasın." şeklinde konuştu. Yalçın, maçta sakatlanan Rıdvan Yılmaz'ın durumunun yarın netleşeceğini sözlerine ekledi.

Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçının ardından - Sergen Yalçın
Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçının ardından - Sergen Yalçın
Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçının ardından - Sergen Yalçın
Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçının ardından - Sergen Yalçın

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçının ardından - Sergen Yalçın - Son Dakika Spor


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