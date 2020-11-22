Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, "En az 1 puan hak ettiğimizi düşünüyorum." dedi.

Erdoğan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün karşılarında ligin son 5 maçını kaybetmeyen ve özellikle son 3 maçta galip gelen Rizespor olduğunu belirtti.

Milli maç arasında rakiplerini analiz ederken oyunlarını da şekillendirmeye çalıştıklarını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Hücumsal anlamda daha çok pozisyona girmeye çalıştık. Oyuncularım da özellikle ilk yarıda hafta içi çalıştığımız gibi kenardan ortalarla çok pozisyona girdi. Sonuçlandırmada biraz sıkıntı yaşadık. Savunma anlamında da takım savunması bugün hatasız oynadı. Duran toptan yediğimiz gol dışında neredeyse ceza sahamıza rakibimizi yaklaştırmadık. 1-1'i bulduktan sonra ikinci yarı biraz tempomuz düştü ama ona rağmen Rizespor'a yine pozisyon vermedik. Biz yine zaman zaman topun hakimiyetini kendimizde tuttuk. Pozisyona girmeye çalıştık. Şanssız bir gol yedik. Hiç beklemediğimiz bir anda duran toptan yine. Golün devamında oyuna yeni giren arkadaşlarımız, diğer arkadaşlarıyla beraber son saniyeye kadar maçı bırakmadı. En az 1 puan hak ettiğimizi düşünüyorum. Bu maçta eğer mağlup olsaydık gerçekten bize çok yara verirdi, çok üzerdi."

Erdoğan, takımının bugün oynadığı oyundan ve yaptığı mücadeleden memnun olduğunu kaydetti.

Tomas: "Oyuncular çok iyi performans gösterdi"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas da maça iyi başladıklarını söyledi.

Topun kendilerinde kaldığını aktaran Tomas, iyi pas yaptıklarını belirtti.

Son saniye yedikleri golün üzücü olduğunu dile getiren Tomas, "Öne geçtiğimizde oyunu tutamadık son saniye gol yedik ama yine de çok iyi performans gösterdi oyuncular, memnunum. Burada 3 puan almamız gerekirken, 1 puan aldık." diye konuştu.