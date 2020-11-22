Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, kötü bir oyun ve mücadele ortaya koyduklarını söyledi.

Vefa Stadı'nda oynanan ve Royal Hastanesi Bandırmaspor'un 6-0 üstünlüğüyle sona eren mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Taşkın, "Maçın başları dengeliydi. Bireysel hatadan yediğimiz golden sonra moralimiz bozuldu. 10 kişi kalmamız takımın üzerinde handikap oldu. Gücümüz maçı çevirmeye yetmedi. Disiplinden koptuk. Rakibimiz haftalardır kazanamıyordu. Bizden çok istediler ve kazandılar. Rakibimizi tebrik ederim. Bazen kağıt üzerinde favori olabilirsiniz ama gereken mücadeleyi göstermezseniz kazanamazsınız." ifadelerini kullandı.

Erkan Sözeri: "Oyuna hükmettik"

Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, karşılaşma boyunca oyuna hükmettiklerini dile getirdi.

Ligde geride kalan haftalarda istenilen performansı sergileyemediklerini ve bu yüzden çok üzüldüklerini vurgulayan Sözeri, şunları kaydetti:

"Geldiğimizden itibaren fiziksel olarak ve oyun anlayışı olarak gelişen bir oyunumuz var. Bugün o oyunumuzun üstüne koyarak gelişti. Bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Zor süreçten geçtik ama sabırla çalışarak bu işin olacağını ifade ettik. Camiaya hayırlı olsun. Oyuna hükmettik ve güzel bir galibiyet aldık. Oyuncularım rakibe saygı duydu ve oyun disiplininden kopmadı. Böyle bir galibiyete hepimizin ihtiyacı vardı. Bu bizi rehavete sokmayacak. Daha sonra inşallah daha iyi sonuçlar alacağız."