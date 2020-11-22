Maçın ardından - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Üneş - Son Dakika

Maçın ardından - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Üneş

22.11.2020 22:05
Maçın ardından - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Üneş, System.String[]

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor'un Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yendiği maçın ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, "Gerçekten puan ya da puanlar alıp gitmemiz lazımdı.

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor'un Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yendiği maçın ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, "Gerçekten puan ya da puanlar alıp gitmemiz lazımdı. Trabzonspor'da yeni hocasıyla tabii ki ilk maçında galip ayrılmak istiyordu. Dolayısıyla sahada iyi bir mücadele vardı." dedi. Maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Üneş, "Öncelikle her iki takım teknik heyet ve futbolculaırın canı gönülden kutluyorum. Bu hava şartlarında keyif veren bir oyundu. Sahada verilecek en üst seviyede mücadele verildi. İzleyenlere gerçekten keyif veren bir mücadele vardı. Ben özellikle kendi futbolcularımı, teknik heyetimi vermiş oldukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Trabzonspor'u da almış olduğu galibiyetten dolayı kutluyorum." şeklinde konuştu. Ligde 7 haftayı geride bırakarak 8 puan topladıklarını aktaran Üreş, "Gerçekten puan ya da puanlar alıp gitmemiz lazımdı. Trabzonspor'da yeni hocasıyla tabii ki ilk maçında galip ayrılmak istiyordu. Dolayısıyla sahada iyi bir mücadele vardı. Maçtan önce de hakemle alakalı düşüncelerimizi sormuşlardı. Yeni bir hakem, başarılar diliyoruz. Onun kariyeri için de çok önemli olacak bir müsabaka olacağını söylemiş, başarı dilemiştik. Kendisine inanıp, güvenmek istediğimiz belirtmiştik. Maalesef bugün sahadaki yönetimi ile tekrardan, özellikle bizim camiamızı ve futbolseverleri üzdü." ifadelerini kullandı. Üneş, ilk yarıda çok net bir penaltılarının verilmediğini belirterek şunları kaydetti: "Akabinde çok net bir golümüz verilmedi. Eğer bugünki gol faulse, Galatasaray maçında İbrahime yapılan neydi? Merak ediyorum. Hem hakeme, hem Merkez Hakem Kurulu'na, hem federasyona sormak istiyorum. Arda Kardeşler ve Suat Arslanboğa sormuştur, çok konuşulmuştu. Eğer bugün VAR'ın başındaki arkadaş aradı bir şeyler bulamadı veya buldu. Orta hakemi çağırdı o da baktı, futbolcular yağmurun altında 3-5 dakika bekledi ve faule karar verildi. Neden o zaman Galatasaray'la oynamış olduğumuz maçtaki İbrahim'e yapılmış pozisyon bu kadar irdelenmedi, sorulmadı? Bir penaltı pozisyonu var. Neden aynı maçta, aynı hakem, aynı VAR heyeti bu pozisyonu irdelemedi? Üzülüyoruz, Türk futboluna gerçekten yazık oluyor. Bugün Türk futbolu bir hakem daha kazandı. Erkan hocaya hayırlı olsun. Kendisine başarılar diliyoruz. Allah yolunu açık etsin. Ama bu şartlarda lig nasıl bitecek bilmiyoruz. Üzgünüz, bu mücadelemizin karşılığında şansız puan kayıp edip, buradan gidebilirdik. Ancak bu kararlarla buradan puan kayıp edip gitmek, bizi çok üzdü. Biz mücadelemizi önümüzdeki maçlara taşıyacağız. Futbolumuzu geliştirerek bugün ki gibi seyir zevki yüksek maçlar oynayarak daha iyi sonuçlar almaya her şeye rağmen çalışacağız." Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in oynanmayacak maçlarda hükmen mağlup sayılacağı yönündeki açıklamalarıyla ilgili soru üzerine Üneş, "Biz Erzurumspor olarak buna karşıyız. Haksız bir rekabet olacağını düşünüyoruz. Sezon başında böyle bir karar alınmış olsaydı, mevcut konjonktürde bunu desteklerdik. Dördüncü haftada Hatayspor ile oynayacağımız maçta rakibimizin 16 futbolcusunun Kovid-19 pozitif testi çıkmasıyla birlikte maçımız ertelendi. Hataysporlu futbolcuların birçoğu antikor ürettiler. Artık neredeyse sezon sonuna kadar bu hastalıkla karşılaşmayacaklar. Artık haftada üç maç oynayacağız. Eğer böyle 10-15 vaka çıkması durumunda 3-4 hafta oynayamayacak takımlar hükmen mağlup sayılacaksa bir Anadolu takımı küme düştü demektir. Dolayısıyla biz Erzurumspor olarak bu uygulamaya karşı çıkacağız. Ancak biz karar mercii değiliz. İnşallah doğru karar çıkar." şeklinde konuştu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Maçın ardından - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Üneş - Son Dakika Spor


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