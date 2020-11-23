Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

23.11.2020 22:01
Maçın ardından, System.String[]

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor'la 1-1 berabere kalan Aydeniz Et Balıkesirspor'un Teknik Direktörü Mesut Dilsöz, "Bu maçtan üç puan alsaydık, oyuncularımın daha çok öz güvenleri gelecekti.

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor'la 1-1 berabere kalan Aydeniz Et Balıkesirspor'un Teknik Direktörü Mesut Dilsöz, "Bu maçtan üç puan alsaydık, oyuncularımın daha çok öz güvenleri gelecekti." dedi.

Dilsöz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, şimdiye kadar üst üste hiç maç kazanamadıklarını söyledi.

Maçın içinde çok geriye çekildiklerini belirten Dilsöz, "Maçı 3 puanla kapatsaydık çok iyi olacaktı, oyuncularım hiç üst üste maç kazanamadılar. Çok gömüldük ama buna rağmen rakibimizin çok pozisyonu yok. Bizim biraz daha topu tutmamız gerekiyordu, bunu oyuncularımıza söylüyoruz ama maçın içindeki atmosfer çok farklı oluyor. Bu maçtan üç puan alsaydık, oyuncularımın daha çok öz güvenleri gelecekti. Önümüzdeki hafta Bandırma maçında puan veya puanlar almayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Recep Uçar: "Her iki yarıda da farklı maç oynadık"

Ümraniyespor Teknik Recep Uçar da ilk yarıda iki takımın da çok üretken olmadığını dile getirdi.

Uçar, talihsiz bir gol yediklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Her iki yarıda da farklı maç oynadık. İlk yarıda iki takımın da açıkçası çok üretken olmadığı oyunun daha ağır oynandığı bir bölümdü. Malesef orta sahada kaybettiğimiz topla yediğimiz talihsiz bir gol neticesinde devreyi 1-0 mağlup kapattık. İkinci yarıda gerek yaptığımız değişiklikler gerekse oyuncularımın daha arzulu ve planlara oynuyla beraber oyunu rakip yarı sahada oynadık. Bunun neticesinde 3-4 net pozisyon yakaladık, bir topumuz direkten döndü. Zor olsada 88 dakikada golü bulabildik. Açıkcası böyle bir maçın 1-1 bitmesi beni çok mutlu etti mi? Evet kaybetmemek önemliydi çünkü biz göreve başladığımızdan bu yana zor kaybeden bir takım kurmak istiyorduk, o yönde her geçen gün daha da iyiye gittiğimizi düşünüyorum."

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Ümraniyespor, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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