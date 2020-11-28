Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçının ardından - Son Dakika

Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçının ardından

28.11.2020 16:37

Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kalan Gaziantep Futbol Kulübü'nün yardımcı antrenörü Gabriel Margarit, 2 puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kalan Gaziantep Futbol Kulübü'nün yardımcı antrenörü Gabriel Margarit, 2 puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın gördüğü kırmızı kart nedeniyle maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Margarit, maça iyi başladıklarını söyledi.

Maçtan 2 puan kayıpla ayrıldıklarını belirten Margarit, şöyle konuştu:

"İkinci yarı 10 kişi oynamamıza rağmen 2 puan kaybeden biz olduk. Son 30 saniyede 2 puan kaybedince herkes kızgın ve sinirli oldu. Başka şeyler söylemek istiyorum. Her maç hocamıza karşı hakemler. Mesela bugün hiçbir şey söylemedi. Rakip takımın hocası bizim bölgedeydi hiç kart görmedi. Hocamız Türk pasaportu alana kadar yedek kulübesinde tiyatro izler gibi maçı mı izlesin."

Yeni Malatyaspor cephesi

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise 3 puan almak için sahaya çıktıklarını söyledi.

Deplasmandan 1 puan almanın da önemli olduğunu belirten Hamzaoğlu, şöyle konuştu:

"Rakibimizin etkili yanlarını biliyorduk. Bunlara önlem almaya çalıştık. Büyük ölçüde başarılı olduk. Boşlukta yakalandığımız pozisyonda golü yedik. Ara ara oyundan koptuk. Rakip alanda daha fazla oynayan, geri düştükten sonra oyunu bırakmayan, kazanmak için sahada her şeyi yapan bir takım vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyun olarak çok iyi şeyler ortaya sunamadık ama maç öyle bir maç değildi. Daha çok mücadele içinde geçen bir maçtı. İyi oyun oynamak biraz zaman alacak. Bu arada alabildiğimiz kadar puan almak istiyoruz."

Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçının ardından
Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçının ardından
Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçının ardından
Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, oyunlar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçının ardından - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Cenk Tosun'dan transfer açıklaması: Everton'dan ayrılmayı düşünmüyorum Birleşik Arap Emirlikleri'nde 144 katlı gökdelen patlayıcılarla yıkıldı Aydın semalarında esrarengiz cisim! İki gündür mahalleli korku içinde Koronaya rağmen Şehabettin dedeyi onlarca kişi son yolculuğuna uğurladı Dünyanın en zengin 10 kişisinden 7'si teknoloji işi yapıyor Şeyma Subaşı ile ayrılan Guido Senia, eski sevgilisine geri döndü ABD'de başkan seçilen Joe Biden Beyaz Saray'a "first kedi" getirecek FETÖ'nün sözde imamının evindeki taburenin altından 40 bin dolar çıktı
İstanbul'da koronavirüs definleri görüntülendi! Cenazeler iki nedenden dolayı tabutla defnediliyor İstanbul'da koronavirüs definleri görüntülendi! Cenazeler iki nedenden dolayı tabutla defnediliyor         
17:26
Son dakika golüne sinirlenip kırmızı kart gören Sumudica, sosyal medyada gündem oldu Son dakika golüne sinirlenip kırmızı kart gören Sumudica, sosyal medyada gündem oldu         
16:45
Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu 4 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu 4 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi         
16:15
Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 lira zam göründü Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 lira zam göründü         
15:47
Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun direk dans videosu Instagram'ı sallıyor Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun direk dans videosu Instagram'ı sallıyor         
15:33
Bursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı Bursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı         
14:57
Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi         
14:33
Asgari ücret zammı için ilk öneri HDP'den geldi: 4 bin TL olsun Asgari ücret zammı için ilk öneri HDP'den geldi: 4 bin TL olsun         
14:18
20 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti 20 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti         
13:19
Ordu'da hastanelerin poliklinik, otopark ve yemekhaneleri yoğun bakıma dönüştürülüyor Ordu'da hastanelerin poliklinik, otopark ve yemekhaneleri yoğun bakıma dönüştürülüyor         
12:52
Sektör yetkilileri uyardı: Otomotivde yedek parça bulmak zorlaşıyor Sektör yetkilileri uyardı: Otomotivde yedek parça bulmak zorlaşıyor         
11:51
Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu         
11:25
"İntihar etti" dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş         
11:11
Köylünün geçim kaynağı oldu! Koronavirüs sonrası kekik yağı satışları patladı Köylünün geçim kaynağı oldu! Koronavirüs sonrası kekik yağı satışları patladı         
10:35
Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi         
10:09
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı         
09:57
Tamir ettiği koltuktan 10 bin liralık altın çıktı! Bir an olsun düşünmeden sahibine teslim etti Tamir ettiği koltuktan 10 bin liralık altın çıktı! Bir an olsun düşünmeden sahibine teslim etti         
08:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2020 17:36:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei