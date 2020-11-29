TFF 1. Lig'in 11. haftasından Altınordu'ya sahasında 2-0 mağlup olan Eskişehirspor'un teknik direktörü İlhan Var, maçı az hata yapan takımın kazandığını söyledi.

Var, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 295 gün sonra galip gelmek için sahaya çıktıklarını dile getirdi.

Altınordu maçını iyi hazırlanıp, konsantre olduklarını anlatan Var, şöyle konuştu:

"Takım olarak iyi mücadele ettik. Maçı az hata yapan takım kazandı. 3 puanı Altınordu aldı. Bireysel iki hatadan gol yedik. İlk golü yemeden önce maç ortada gidiyordu. Kontrataklarla rakibi hataya zorlayıp, gol atacaktık. Altınordu'yu tebrik ediyorum. Önümüze bakmamız lazım. Çocukları iyi motive etmek istiyoruz. Bir ay içinde 5 maç yapacağız. Devre arasına çok puan toplayarak gitmek istiyoruz."

Eroğlu: "Skoru artırabilirdik"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, son iki haftadır iyi skorlar aldıklarını bildirdi.

Eskişehir'e lider olarak geldiklerini anımsatan Eroğlu, şunları ifade etti:

"Eskişehirspor son haftalarda maçı bırakmadan sonuna kadar iyi mücadele ediyordu. Hızlı oyuncularla pozisyon üretiyordu. Maçın zor geçeceğini biliyordum. Takım savunması anlamında iyi işler yapmaya başladık. Biraz daha önde olmamız ve topa daha fazla sahip olmamız gerekiyordu. İlk yarıda bulduğumuz golden sonra oyunun kontrolü bize geçti. İkinci yarıda baskı yer gibi olduk. 2-0 yapınca oyun bizim lehimize döndü. Skoru artırabilirdik. Pozisyon vermeden bitirdiğimiz bir maç oldu. Haftayı üç puanla bitirdiğimiz için mutluyuz."