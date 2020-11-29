Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

29.11.2020 23:21
Maçın ardından, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un antrenörü Gökhan Geylani, sahalarında 2-0 kazandıkları Tuzlaspor maçına ilişkin, "Alınan 3 puan, 3 hafta peş peşe alınan 1 puanların üzerine gayet olumlu." dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un antrenörü Gökhan Geylani, sahalarında 2-0 kazandıkları Tuzlaspor maçına ilişkin, "Alınan 3 puan, 3 hafta peş peşe alınan 1 puanların üzerine gayet olumlu." dedi.

Geylani, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, futbolcularının 90 dakika oyuna reaksiyon gösterdiğini söyledi.

Maça iyi başladıklarını aktaran Geylani, "Hücum ve savunma prensiplerini iyi uyguladık. Bir kenar atak ve duran toptan golleri bulduk. İkinci yarı topu rakibe bırakıp kontrataktan gol bulmak istedik. Pozisyonları bulduk ama maalesef golle sonuçlandıramadık. Neticesinde alınan 3 puan, 3 hafta peş peşe alınan 1 puanların üzerine gayet olumlu. Bundan sonra bu galibiyeti seri galibiyete dönüştürüp ilk yarıyı tamamlamak istiyoruz." diye konuştu.

Taner Taşkın: "Maçı çevirmek için büyük uğraş verdik"

Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın ise mağlup oldukları için üzgün olduğunu dile getirdi.

Samsun'a galibiyet için geldiklerini vurgulayan Taşkın, "Maalesef 2-3 haftadır pozisyon vermeden direkt kalemizde golleri görüyoruz. Tabii bu hastalığımızı bir şekilde düzelteceğiz. Bu bizim için maçı çevirmek adına büyük handikap oluyor. Bugün de öyle oldu. Maçı çevirmek için büyük uğraş verdik. İlk yarı ve ikinci yarı önemli pozisyonlar bulduk ama kaleci Nurullah'ı geçemedik. Şayet onu geçebilsek, bir gol bulsaydık maçın şekli daha değişik olabilirdi." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Samsunspor, Tuzlaspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Maçın ardından - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

BB Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı F.Bahçe yöneticisi Alper Pirşen'den çok sert hakem tepkisi: Beşiktaş ve TFF bu eserinden utanmalı Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ve grip arasındaki farkları gösteren bir görsel paylaştı Kısıtlamayı ihlal eden kişi, ceza kesilince polisi tehdit etti: Ben de boş adam değilim, bu cezayı bozdururum Artan vakalar sonrası gözler Kabine toplantısına çevrildi! Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Fenerbahçe-Beşiktaş maçının bitiş düdüğüyle protokol tribünü karıştı Hollywood filmlerinden sıkılanlara! İşte dünya sinemasının 10 şaheser filmi Bölücü terör örgütü PKK'da 20 yıldır faaliyet gösteren terörist, ikna yoluyla teslim oldu
Fenerbahçe'nin, ezeli rakiplerine karşı Kadıköy'deki tüm yenilmezlik serileri sona erdi Fenerbahçe'nin, ezeli rakiplerine karşı Kadıköy'deki tüm yenilmezlik serileri sona erdi         
23:22
Barışmayı kabul etmediği husumetlisinin evine kurşun yağdırdı Barışmayı kabul etmediği husumetlisinin evine kurşun yağdırdı         
22:41
Kadıköy galibiyetinin ardından Sergen'den itiraf! Oyuncularıyla yaptığı konuşmayı anlattı Kadıköy galibiyetinin ardından Sergen'den itiraf! Oyuncularıyla yaptığı konuşmayı anlattı         
22:25
Irak'ta füze saldırısı düzenlenen petrol rafinerisinde yangın çıktı Irak'ta füze saldırısı düzenlenen petrol rafinerisinde yangın çıktı         
22:17
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye maç sonu üç gönderme birden Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye maç sonu üç gönderme birden         
21:54
Senegalli eski milli futbolcu Papa Bouba Diop hayatını kaybetti Senegalli eski milli futbolcu Papa Bouba Diop hayatını kaybetti         
21:43
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in paylaşımı, aşkını ortaya çıkardı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in paylaşımı, aşkını ortaya çıkardı         
21:24
17 yaşındaki genç kız, evinde başından vurulmuş halde ailesi tarafından ölü bulundu 17 yaşındaki genç kız, evinde başından vurulmuş halde ailesi tarafından ölü bulundu         
21:00
Taraftarlar yenen gollerde hatası olan Lemos'a tepki gösterdi Taraftarlar yenen gollerde hatası olan Lemos'a tepki gösterdi         
20:19
Son Dakika: Türkiye'de 29 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 29 bin 281 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 29 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 29 bin 281 yeni vaka tespit edildi         
19:51
Pasaport harçlarına zam geldi! İşte yeni fiyatlar Pasaport harçlarına zam geldi! İşte yeni fiyatlar         
19:12
Koronavirüs henüz bitmeden İngiltere'de kuş gribi salgını patlak verdi Koronavirüs henüz bitmeden İngiltere'de kuş gribi salgını patlak verdi         
17:52
Hezimete uğrayan Paşinyan'dan tarihi itiraf: Azerbaycan'la savaşacak gücümüz kalmadı Hezimete uğrayan Paşinyan'dan tarihi itiraf: Azerbaycan'la savaşacak gücümüz kalmadı         
16:16
54 yaşında ringlere dönen Mike Tyson berabere kaldığı maçtan 156 milyon TL kazandı 54 yaşında ringlere dönen Mike Tyson berabere kaldığı maçtan 156 milyon TL kazandı         
14:29
Bakan Pakdemirli: Adana'daki sulama projesi, 106 bin kişiye istihdam sağlayacak Bakan Pakdemirli: Adana'daki sulama projesi, 106 bin kişiye istihdam sağlayacak         
10:56
Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra onlarca evsiz, sokakta yatarken görüntülendi Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra onlarca evsiz, sokakta yatarken görüntülendi         
10:15
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2020 23:30:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Maçın ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei