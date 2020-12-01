Maçın ardından - A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Kırağası - Son Dakika

Maçın ardından - A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Kırağası

01.12.2020 21:51

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri son maçında 2-1 yenildikleri Rusya'ya karşı iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirtti.

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri son maçında 2-1 yenildikleri Rusya'ya karşı iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirtti.

Kırağası, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gruptaki rakipleri Rusya ve Hollanda'da kadın liglerin devam ettiğini, Türkiye'de ise salgın nedeniyle liglerin oynanmadığını ifade etti.

Bunun dezavantajını yaşadıklarını belirten Kırağası, "Lig müsabakaları olmadığı için takımımızı istediğimiz kondisyon seviyesine çıkaramadık. Nasıl yapıyoruz? Oyuncularımıza bireysel antrenman gönderiyoruz, bireysel antrenmanlarını takip ediyoruz. Kulüplerimize rica ediyoruz, onlar da bizleri kırmıyor. Kızlarımız antrenörleriyle beraber antrenman yapmaya çalışıyorlar. Ama tabi biliyorsunuz futbol, oynandıkça kondisyon sağlanan bir spor. Bunun eksikliğini de sahada görüyoruz. Kovid-19 tüm dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de etkiliyor. Gelecekteki planımız bir an önce ligi açmak." değerlendirmesini yaptı.

Grup ikincisi olan Rusya ile çok yüksek tempoda maç oynadıklarını kaydeden Kırağası, "Kızlarımın çok iyi mücadele ettiği bir maç oldu. Yenildiğimiz için mutsuzuz tabii. Çok daha iyi bir oyun sergileyebilirdik." dedi.

Kırağası hedeflerinin artık Dünya Kupası elemelerinin olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Artık 2023 Dünya Kupası'nın ön eleme maçları oynanacak. O elemelerde elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Bu maçlar aslından bize prova niteliğindeydi. İlk hedefimiz eleme grubundan çıkmak. Kızlarımızın iyi bir mücadelesi vardı. Liglerin açılmasıyla birlikte bu mücadelenin biraz daha üstüne çıkmayı istiyoruz."

Maçın ardından - A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Kırağası
Maçın ardından - A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Kırağası
Maçın ardından - A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Kırağası
Maçın ardından - A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Kırağası

Futbol, Milli, Kadın, Rusya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Maçın ardından - A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Kırağası - Son Dakika Spor


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