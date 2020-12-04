Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

04.12.2020 22:45
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Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ikinci yarıda müthiş futbol oynadıklarını söyledi.

Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ikinci yarıda müthiş futbol oynadıklarını söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sergen Yalçın, iki zor karşılaşmanın ardından Kasımpaşa maçından galibiyetle ayrılmanın çok önemli olduğunu kaydetti.

Maç öncesi konsantrasyon konusunda endişesi olduğunu belirten Sergen Yalçın şunları söyledi:

"Bugün için kazanmak çok önemliydi. İki tane çok ağır maç oynadık. Bu maçta konsantrasyon sorunu olur mu diye endişelerimiz vardı. Son 2 gün oyunculara konsantrasyon konusunda baskı yaptık. Konsantrasyon bozuklukları sıkıntılı sonuçlar doğurabiliyor. Bunu daha önce yaşadık. İlk bölümde oyuna konsantre olmakta biraz zorlandık. İlk yarının sonundaki gol oyunu rahatlattı. İkinci yarı müthiş oynadık. Oyuncularımızın rahatlığı, kendilerine güvenleri, sonradan girenlerin katkısı çok iyiydi. Oğuzhan'ı ilk defa bu kadar konsantre içinde görüyorum. Skordan ve oyundan memnunuz. Bundan sonraki maçlara hazırlanmamız gerekiyor. Sakatların dönmesini bekliyoruz. Hepsine ihtiyacımız var. Geniş bir kadromuz olacak. Bazı oyuncuların yerini değiştiriyoruz, oyun içinde değişimler yapıyoruz. 11'de birçok oyuncumuz var. As, yedek ayrımı yapmıyoruz. Herkes 11'de başlayacak seviyede. Oyuncularıma mücadele ve özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum."

"Hesaplarımızın 3 puan gerisindeyiz"

Sezon öncesi planlamalarının 3 puan gerisinde yer aldıklarını kaydeden Sergen Yalçın, "10 maçlık planımıza göre hesaplarımızın 3 puan gerisindeyiz. 1-2 maç daha kazanabilirsek ortalamayı denkleştirebiliriz. Bu maçları kazanmak bundan önceki kaybettiklerimizi telafi etmeye çalışmaktı." diye konuştu.

3 puanın mutluluğunu yaşayacaklarını söyleyen Yalçın, "İçeride oynadığımız maçlarda rakipler daha kapalı oynuyorlar. Hatalarımızdan gol bulmaya çalışıyorlar, bu çok normal. Bütün büyük takımlar için geçerli. Rakibi bazen açabiliyoruz bazen açamıyorsunuz. Rakip de biz de 11 kişi oynuyoruz. Oyuncular mücadele ediyorlar. Futbolda bazen işler istediğiniz gibi gitmeyebilir. 3 puanının inanılmaz mutluluğu vardır. 3 maçtır kazanıyoruz ve bu mutluluğu hep beraber yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Takımda çok iyi bir ortam olduğunu söyleyen Sergen Yalçın, "Çok iyi arkadaşlık var. Çok iyi antrenmanlar yapıyoruz. Oynayan, oynamayan herkes takımın kazanması için mücadele ediyorlar. Lig uzun bir maraton. 3 maçlık periyotlar gelecek. Önümüzdeki maçı kazanmayı düşünüyoruz. Takımımızın mücadele gücü çok yüksek. Oyuncularımız istiyorlar ve iyi niyetliler. Hepsi karakterli çocuklar. Yavaş yavaş oyuncularımız oturmaya başlıyor. Bireysel performanslar yükselmeye başlıyor. Gökhan ve Adem Ljajic dönecek diye bekliyoruz. Onların da yokluğunda kazanmak çok önemli." ifadelerini kullandı.

Henüz şampiyonluk ve sözleşme uzatma konusunda konuşmak için erken olduğunu belirten Yalçın, "O yüzden bunu sonraki döneme bırakalım. Şampiyonluk için de çok erken. Çok fazla maç var. Şubat, mart gibi konuşulabilir ama şu an çok erken. Önümüzde oynayacağımız maçı kazanmaya odaklanıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

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- Kaynak: AA

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