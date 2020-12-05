Samet Aybaba: "Hakem arkadaşların daha dikkatli olmalarını rica ediyorum" - Son Dakika

Samet Aybaba: "Hakem arkadaşların daha dikkatli olmalarını rica ediyorum"

05.12.2020 16:33

- Samet Aybaba: "Hakem arkadaşların daha dikkatli olmalarını rica ediyorum" Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldıkları maç için yaptığı değerlendirmesinde orta hakemin VAR hakemleri tarafından çağırılmadan gollerini iptal ettiklerini söyledi.

- Samet Aybaba: "Hakem arkadaşların daha dikkatli olmalarını rica ediyorum"

İZMİR - Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldıkları maç için yaptığı değerlendirmesinde orta hakemin VAR hakemleri tarafından çağırılmadan gollerini iptal ettiklerini söyledi.

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Süper Lig'in 11. hafta maçında Göztepe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları mücadeleyi değerlendirdi. Samet Aybaba, "Maç içerisinde mükemmele yakın bir oyun ortaya koyarak ve çok pozisyona girdik. Rakibimize yediğimiz gol dışında bir duran toptan pozisyon verdik. Göztepe ciddi bir deplasman, iyi bir takım. Bu mücadele önemliydi. Saha içinde herkesin dikkat etmesi lazım. İptal edilen golümüzde VAR hakemi orta hakemi bile çağırmadan golü iptal ettiler. Pandemi sürecinde zor koşullar altında mücadele ediliyor. Hakem arkadaşların daha dikkatli olmalarını rica ediyorum. Keşke 3 puan olsaydı ama böyle oynadığımız sürece şansın bize döneceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Samet Aybaba: Hakem arkadaşların daha dikkatli olmalarını rica ediyorum
Samet Aybaba: Hakem arkadaşların daha dikkatli olmalarını rica ediyorum
Samet Aybaba: Hakem arkadaşların daha dikkatli olmalarını rica ediyorum
Samet Aybaba: Hakem arkadaşların daha dikkatli olmalarını rica ediyorum

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Hes Kablo, Göztepe, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Samet Aybaba: 'Hakem arkadaşların daha dikkatli olmalarını rica ediyorum' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Messi, Cadiz'e 2 gol atarsa Pele'nin rekoruna ortak olacak G.Birliği maçında kırmızı kart gören Alanyasporlu Çağdaş Atan, Beşiktaş maçında takımın başında yer alamayacak Kışlık odun yakacağı için tarlasında kestirdiği ağacın altında kalan talihsiz kadın, feci şekilde can verdi Kısıtlamada turistlerin keyfine diyecek yoktu! Maskelerini çıkartıp çekirdek çitleyip yerlere attılar Uluslararası dolandırıcılık şebekesinde 'Komiser Schwarz' detayı! Hedefte Almanlar vardı Erdoğan ile Bilal Göregen'in montaj videosunu gerçek zanneden Seren Serengil alay konusu oldu Sokağa çıkma kısıtlaması Adanalıların kebap aşkına engel olamıyor Terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan ve Cemil Bayık'ın postacısı yakalandı
Antalya depremi neden şiddetli hissedildi? Prof. Dr. Naci Görür, sebebini anlattı Antalya depremi neden şiddetli hissedildi? Prof. Dr. Naci Görür, sebebini anlattı         
16:52
Gözlerde yine aynı korku! Antalya ve çevre illerde hissedilen deprem vatandaşları sokağa döktü Gözlerde yine aynı korku! Antalya ve çevre illerde hissedilen deprem vatandaşları sokağa döktü         
16:22
Dayakçı hala, 7 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kararttı! Kangren yüzünden kolunu kaybetti Dayakçı hala, 7 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kararttı! Kangren yüzünden kolunu kaybetti         
15:56
Son Dakika! Antalya Gazipaşa açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Antalya Gazipaşa açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem         
15:52
Son Dakika! Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'nun Son Dakika! Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'nun "Takip ediliyorum" açıklamasına yanıt: Tamamen gündemi değiştirme çabası ve iftiradır         
15:05
Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz         
14:40
Asgari ücret toplantısında işçiler için ne talep edildi? İşte merak edilen detaylar Asgari ücret toplantısında işçiler için ne talep edildi? İşte merak edilen detaylar         
14:19
Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü         
13:30
Oyuncu Selahattin Taşdöğen, metrobüsteki güvenlik görevlileriyle tartışıp karakolluk oldu Oyuncu Selahattin Taşdöğen, metrobüsteki güvenlik görevlileriyle tartışıp karakolluk oldu         
12:19
73 yaşındaki kadın, komşularına 58 milyon TL miras bıraktı 73 yaşındaki kadın, komşularına 58 milyon TL miras bıraktı         
11:53
3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba hayatlarına mal oldu 3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba hayatlarına mal oldu         
11:32
Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak         
10:59
Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak         
10:04
Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum biraz nefes verin Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum biraz nefes verin         
09:41
Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi         
09:35
Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık         
07:21
Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2020 17:12:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samet Aybaba: "Hakem arkadaşların daha dikkatli olmalarını rica ediyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei