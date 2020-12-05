Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

05.12.2020 16:35
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Süper Lig'de konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, "Oynamak istediğimiz oyunu maç genelinde sahaya yansıtamadık, bunun için üzgünüz." dedi.

Süper Lig'de konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, "Oynamak istediğimiz oyunu maç genelinde sahaya yansıtamadık, bunun için üzgünüz." dedi.

Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, ilk 45 dakika boyunca top hakimiyetlerini ve pas oyununu tehlikeli pozisyona çeviremediklerini belirtti.

İkinci yarıda basit pas hataları yaptıklarını aktaran Palut, şunları kaydetti:

"Bu basit pas hataları rakibe geçiş hücumları olanağı sağladı ve nitekim bunlardan bir tanesinde golü kalemizde gördük. Bu dakikadan sonra hem takım dizilimi anlamında hem de çok sayıda oyuncuyla hücumu zorlama anlamında riskler aldık. Bunun sonucunda aradığımız golü bulduk fakat galibiyet için yeterli olmadı. Sonuç olarak oynamak istediğimiz oyunu maç genelinde sahaya yansıtamadık, bunun için üzgünüz."

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Hes Kablo, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Maçın ardından - Son Dakika Spor


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