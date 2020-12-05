Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika

Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

05.12.2020 16:47

Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mustafa Kaplan, "Üzerimizdeki baskıyı bu galibiyetle atlattığımızı düşünüyorum.

Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mustafa Kaplan, "Üzerimizdeki baskıyı bu galibiyetle atlattığımızı düşünüyorum." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mustafa Kaplan, öncelikle Antalya'da meydana gelen depremde can kaybı olmamasını temenni etti ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Galibiyetten dolayı oyuncularını kutlayan Kaplan, "İyi bir maç oynadık. Üç puan aldığımız için mutluyuz. Camia olarak buna ihtiyacımız vardı." diye konuştu.

Akan oyunda özellikle ilk yarı iyi oynadıklarını belirten Kaplan, şu ifadeleri kullandı:

"İlk yarıda onların kilit oyuncularını da iyi kapattık. İkinci yarıda ister istemez 1-0'ın verdiği rahatlık vardı. Sonra ikinci golü kontradan bulduk, belki rahatladık ama tabii gelen penaltılar canımızı sıktı. Penaltı kararları doğru. Fırat (Aydınus) hoca ve ekibini kutluyorum. Üzerimizdeki baskıyı bu galibiyetle atlattığımızı düşünüyorum. Sio ve Stancu'yu fizik gücü olarak daha iyi seviyeye getirdiğimizde üçüncü bölgede etkinliğimizi daha da artıracağız. İyi bir takımız, bunu hep söylüyorum."

Aytemiz Alanyaspor cephesi

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, Gençlerbirliği'ni tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Zor bir maç olacağını biliyorduk, ona göre hazırlandık. Karşılaşmaya iyi başladık. Oyunun gidişatında pozisyonda devamlılık üretemeyince yediğimiz iki talihsiz golle mağlup olduk. Bu, yolumuzdan vazgeçtiğimiz anlamına gelmiyor. Daha çok çalışarak, hırslanarak devam edeceğiz. Son saniyeye kadar kazanma duygusunu yaşayan oyuncularımızı kutluyoruz. Beraberliği de yakalayabilirdik, onu da kaçırdık. Kazanma arzusu bize ileriki maçlar için ışık verdi. Alanyaspor yoluna daha çok isteyerek devam edecektir."

Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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