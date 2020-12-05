TFF 1. Lig'in 12. haftasında sahasında Altay'ı 1-0 yenen Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Kemal Erginer, "Takım savunmasını biraz daha oturttuk ama hücumda daha verimli olabiliriz." dedi.

Erginer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son oynadıkları Ankaraspor maçında aldıkları galibiyetinden sonra Altay maçının öneminin kendileri için daha da arttığını ifade ederek, "İki takımın da galibiyete ihtiyacı vardı. Bizim çok fazla testi pozitif çıkan ve sakat oyuncumuz vardı. Onlar yavaş yavaş döndü. Ama tabii ki çok antrenman eksiği olan oyuncularım da var. Buna rağmen çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Maçın tamamına bakıldığında genelde iyi oynadıklarını dile getiren Erginer, şunları kaydetti:

"Takım savunmasını biraz daha oturttuk ama hücumda daha verimli olabiliriz. Genel anlamda istediğimiz gibi geçti maç. Çok zor bir maç olacağını biliyorduk. Çünkü Altay'ın da kadro derinliği ve kalitesi çok fazla. 1-0 yendik. İlk yarıda goller bulabilirdik. İkinci yarıda son zamanlarda gereksiz şekilde geri çekildik. Ama kazanmayı bildik. Kazandığımız için çok mutluyuz."

Yücel İldiz: "Oyuna istediğimiz gibi başlayamadık"

Altay'ın teknik direktörü Yücel İldiz ise milli takım arasından sonra kazandıkları müsabakalarla en son 17 puana ulaştıklarını anımsatarak, "Buraya da kazanmak için gelmiştik. Ama oyuna çok da istediğimiz gibi başlayamadık. İlk 20-25 dakika rakibimiz bizden daha iyi oynadı. Ama ondan sonra ilk yarının son 15 dakikasında ve ikinci yarı oyuna ağırlığımızı koyduk. Genellikle rakip alandaydık ama kalemize gelen bir hava topunu yere düşürmemiz bize pahalıya mal oldu." ifadesini kullandı.

Oyun anlamında iyi olmalarına rağmen sahadan galip ayrılamadıklarını kaydeden İldiz, "Oyunda bu kadar yüklenip, rakip alanda bu kadar oynayıp, becerikli olamıyorsak, bitirici noktalarda üretemiyorsak demek ki bizde bir hata var. Onu düzeltmemiz lazım. Bizim kendi öz eleştirimizi de yapmamız lazım." diye konuştu.