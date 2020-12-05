Hatayspor Kulübü Genel Sekreteri Mustafa Özat, Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 3-0 mağlup oldukları maçtan ders çıkarmaları gerektiğini söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özat, "Bir deyim var, 'Atamayana atarlar' diye. Maçın başında yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilseydik sonuç böyle olmayacaktı. Futbol şansı denen bir olgu var. Ama şans hazır olana ve çalışana gelir. Demek ki yeterince dersimize çalışmamışız, hazır değiliz. Buradan alacağımız derslerle önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sahadan puansız ayrılmalarına rağmen iyi mücadele ettiklerini vurgulayan Mustafa Özat, " İstanbul'da 3 büyüklerle maç yapıyorsanız elinize geçen fırsatları golle sonuçlandırmanız gerekir. Bunu başaramadık ama gayet güzel mücadele ettik. Bir Anadolu kulübünün nasıl oynaması gerektiğini ve futbolu çirkinleştirmeden oyunu güzelleştirdiğini göstermeye çalıştık." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 2 maçlarının ertelendiğini hatırlatan Özat, "Bu maçları kazandığımız takdirde puan sıralamasında çok daha iyi yerlerde olacağız. Amacımız 'ligde kalmak' demiştik. Belki ilk 10'a girmek diye revize edebiliriz. Ama daha önemli amacımız lige keyif katmak. Salgın nedeniyle geçirdiğimiz bu sıkıntılı günlerde futbolseverlere güzel bir oyun izlettirmeye çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Süper Lig'de oynadıkları 8 maçta 2 mağlubiyet yaşadıklarını ve karamsar olmamaları gerektiğini aktaran Mustafa Özat, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki maçlarda Hatayspor gerçek kimliğini ortaya koyacak. Puan veya puanlar alacağız. Ligdeki tüm takımlar çok değerli. Şu an federasyondan galibiyet veya beraberlik durumda ne kadar para alacağımız daha belli değil. Bunun zorluğunu yaşıyoruz. Çok zor şartlarda gidiyoruz. Federasyon elinden geleni yapıyor. Belirsizlikler futbolun oynanmasını güçleştiriyor. Bu güç ortamda birazcık seyir zevki verdiysek ne mutlu bize."