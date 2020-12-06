Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

06.12.2020 23:27
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Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Yukatel Denizlispor'u 2-0 yenen Fenerbahçe'nin yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, "Konyaspor maçı itibarıyla Fenerbahçe aleyhine, rakiplerin lehine olan pozisyon takdirlerindeki dengeler tamamen şaştı.

Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Yukatel Denizlispor'u 2-0 yenen Fenerbahçe'nin yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, "Konyaspor maçı itibarıyla Fenerbahçe aleyhine, rakiplerin lehine olan pozisyon takdirlerindeki dengeler tamamen şaştı." dedi.

Baki, karşılaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, galibiyetten dolayı teknik direktör ve oyuncularını tebrik etti.

Maçı kazanmalarının önemli olduğunu kaydeden Baki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Galipken de bazı şeyleri dile getirmek gerekiyor. Bugün o günlerden biri ve çok da önemli bir gün. Konyaspor maçı itibarıyla Fenerbahçe aleyhine, rakiplerin lehine olan pozisyon takdirlerindeki dengeler tamamen şaştı. Bu dozaj artarak devam ediyor. Her hafta konuşuyoruz, iyi anlatmaya çalışıyoruz. Yönetime geldiğimizden beri iyi mesajlar vermeye çalışıyoruz. Ama artık burada gerçekten hakem camiasındaki başıboşluğa 'dur' demek gerekiyor. Bizler hatayla art niyet arasındaki farkı görebilecek insanlarız. Birazcık futbol izleyen insanlar bu maçta olanları 'hata' olarak yorumlayamazlar. Kalecimize altı pasta yapılan bir hareket var. Aleyhimize penaltı veriliyor, inanılır gibi değil. Serdar sadece 'top kafamdan elime çarptı' demesiyle bir sarı kart görüyor. Bana göre VAR da penaltı verince ikinci sarının yolunu yaptı. Ben böyle düşünüyorum."

Baki, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı'nın artık "topa girmesi" gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Böyle garip garip atamalar, garip garip röportajlar, son zamanlarda garip garip kararlar. Özellikle Fenerbahçe aleyhine. Son derece sessiz sakin, olayları uzaktan izleyen bir MHK. Dolayısıyla bu saatten sonra gerçekten kendisi elini taşın altına koysun. Ortaya çıksın, kendi aralarında toplantı mı yapar, canlı yayına bağlanıp, futbol kamuoyunun yüreğine su serpecek, içimizi ferahlatacak açıklamalar mı yapar? Artık kesinlikle bu düzenin böyle gitmeyeceği aşikardır. Bu konuda adım atmayı düşünüyoruz. Artık dozaj artıyor, ortam gerilmesin. Dünyada problem var. Ülkemizde kendimize ait problemler var. Ekstra problem yaratmak istemiyoruz. Onun için diyalog yolunu seçtik. Fenerbahçe defalarca test edildi. Galip gelmiştir. Onun için biz yoruluruz ama mücadeleyi Fenerbahçe olarak bırakmayız. Lütfen bunu herkes bilsin. Sayın Serdar Tatlı'nın artık burada gerçekten kendi hakem grubuna ayar çekmesi gerekiyor. İşin tadı kaçıyor. Böyle futbol olmaz."

Protokol tribününde çıkan olayla ilgili açıklamalarda bulunan Baki, "Hafta içi Denizlispor tarafından yapılan sosyal medya paylaşımıyla alakası yok. Futbolun doğasında var diyelim. Protokolde olmaması lazım ama çok büyütülecek bir şey yok. Saman alevi gibi orada parladı. Daha sonra ise söndü." ifadelerini kullandı.

Altay Bayındır: "Bugün galip geldiğimiz için mutluyuz"

Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır ise zor bir maçtan 3 puan aldıkları için sevinçli olduğunu söyledi.

Altay, bundan sonraki haftalarda da aynı disiplinle ve özveriyle yollarına devam edeceklerini belirterek, "İnşallah sezon sonunda bu hırs ve mücadelemizle taraftarımızın da bize verdiği destekle yolun sonunda şampiyonluğa ulaşırız." dedi.

Her takımın Fenerbahçe maçlarına hazırlanışı, duruşu ve hırsının farklı olduğunu kaydeden Altay Bayındır, "Biz de aynı şekilde karşılık ve reaksiyon verdiğimiz takdirde bundan sonraki maçlarda da hırsımızla inşallah bu galibiyetin devamını getiririz." diye konuştu.

Altay, penaltı kararı verilen Hugo Rodallega ile pozisyonuyla ilgili olarak, "Ben bu konulara çok fazla girmem, benim konularım değil. Benim işim sahada çalışıp, performans sergilemektir. Hakem direkt penaltı çaldı. Rodallega benim çeneme vurmuştu. Hala ağrım var. Fakat biraz daha tedbirli, dikkatli ve konsantre şekilde maçı yönetmeleri gerekir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin bu sezon 2 penaltı kurtardığını hatırlatması üzerine Altay Bayındır, şöyle konuştu:

"İyi konsantre oluyorum. Her hafta da çalışıyoruz. Sağ olsun kaleci hocamızla birlikte ne gerekiyorsa saha içinde ona göre yapıyoruz. Taraftarımızın da bize her zaman iyi maçta kötü maçta destek göstermesi gerekiyor. Bugün galip geldiğimiz için mutluyuz. İnşallah önümüzdeki haftalarda bunun devamını getireceğiz."

Denizlispor, Fenerbahçe, Konyaspor, Altay, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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