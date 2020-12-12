BALIKESİR - Aydeniz Et Balıkesirspor - Eskişehirspor maçının ardından - Son Dakika

BALIKESİR - Aydeniz Et Balıkesirspor - Eskişehirspor maçının ardından

12.12.2020 19:27

TFF 1. Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Eskişehirspor'la 2-2 berabere kalan Aydeniz Et Balıkesirspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, daha sert ve daha iyi hücum eden bir takım olmaları gerektiğini söyledi.

TFF 1. Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Eskişehirspor'la 2-2 berabere kalan Aydeniz Et Balıkesirspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, daha sert ve daha iyi hücum eden bir takım olmaları gerektiğini söyledi.

Arslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, karşılaşmayı kazanmak istediklerini fakat bunu gerçekleştiremediklerini belirtti.

Rakiplerinin genç, dinamik bir takım olduğunu ve kendi takımlarında Kovid-19 nedeniyle eksiklerin bulunduğunu vurgulayan Arslan, "Hastalıkla uğraşan bir kulübümüz var. Geleli bir hafta oldu. Teknik ve fiziksel açıdan iyi çalıştık. Hastalıktan doğan sıkıntıdan dolayı tam çalışamadık." diye konuştu.

Arslan, maçın kırılma anlarının olduğunu, dönen toptan bir gol yiyerek 1-0 geriye düştüklerini ifade etti.

Penaltı ve Ezeh'in golüyle öne geçtiklerini belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Soyunma odasında konuştuğumuz ve düşündüğümüz şey, üçüncü golü bulmaktı. Onu bulsaydık maçın fişini çekmiş olacaktık. Genç ve dirençli oyunculara karşı bu maçın bitirici hamlesi üçüncü goldü ama Ezeh ile yakaladığımız pozisyonu gole çeviremedik. Eskişehirspor jeneriklik bir gol atarak beraberliği yakaladı, golden dolayı genç kardeşimizi tebrik ediyoruz. Eksiklerimizi zamanla halledeceğiz, as oyuncularımızın iyileşmesi ve idmanları beraber yaptıktan sonra daha sert bir takıma ihtiyacımız var. Sertlik derecesi daha iyi, öne daha fazla çıkabilen, üretebilen bir takıma ihtiyacımız var. Sadece kontra toplarla oynayamayız, organizasyonlarımızı artırmamız gerekiyor. Bunların hepsini de zamanla yaparız."

Sayhan: "Kazanmak için her şeyi yaptık"

Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayhan da maçı kazanma üzerine hazırlandıklarını dile getirdi.

Sayhan, camia ve takım olarak sıkıntılı bir dönemden geçtiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Kovid-19'lu 9 oyuncumuz yok. Bu çerçevede bile biz hakem camiasına, rakibe, oyuna karşı saygılı olmak istiyoruz. Oyuncuları bu konuda geliştirip kazanmak istiyoruz. Bugünkü oyunun ilk yarısının hakkı beraberlikti ama ikinci yarı kazanmak için her şeyi yaptık. Oyuncularımız genç, oyun dönem dönem git gelli hale dönüyor. İlk yarı dikkatliydik, ikinci yarı arzu ve isteğimiz dikkatten daha fazlaydı. Üçü de birleşince galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum ama berabere bitti."

BALIKESİR - Aydeniz Et Balıkesirspor - Eskişehirspor maçının ardından
BALIKESİR - Aydeniz Et Balıkesirspor - Eskişehirspor maçının ardından
BALIKESİR - Aydeniz Et Balıkesirspor - Eskişehirspor maçının ardından
BALIKESİR - Aydeniz Et Balıkesirspor - Eskişehirspor maçının ardından

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Eskişehirspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor BALIKESİR - Aydeniz Et Balıkesirspor - Eskişehirspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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