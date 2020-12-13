Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

13.12.2020 22:39
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Süper Lig'in 12. haftasında ağırladığı Gaziatep FK'ye 2-1 yenilen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, şansızlıklar yaşadıklarını dile getirdi.

Süper Lig'in 12. haftasında ağırladığı Gaziatep FK'ye 2-1 yenilen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, şansızlıklar yaşadıklarını dile getirdi.

Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Çok kritik bir karşılaşmaydı. Şampiyonlar Ligi sonrası yorgunluğun içerisindeydik ve çok fazla eksiğimiz de vardı aslında. Bugünkü karşılaşmaya, sonraki hafta bay geçtiğimiz için toparlanma ve tekrardan lige daha iyi dönme sürecinin başlangıcı olarak bakıyorduk." ifadelerini kullandı.

Oyuncularıyla bunları konuştuklarını belirten Buruk, "Bugün kazanmamız gerektiğini söyledik. İlk yarı daha fazla istediğimiz gibi oynadık. Rakibin ne oynayacağını biliyorduk, 5'li savunma önünde 3 kişi ve önlerinde 2 kişiyle 10 kişi topun arkasına geçen bir takım. Özellikle kanatlardan hücum şansı veren bir takım. O yüzden bugün Deniz'i de sol kanatta kullandık. Maçın genelinde kanatları yine etkili bir şekilde kullandık." şeklinde konuştu.

İlk yarıda 2 net pozisyona girdiklerini anlatan Buruk, şöyle devam etti:

"Belki netten de öte biri boş kaleydi biri de altıpas içerisindeydi. Rakibe de 1 pozisyon verdik. Belki iki kere kalemize geldiler, biri gol oldu. Devre arası Rafael'in sakatlığı oldu Uğur'u kullandık. Daha sonra Gulbrandsen sakatlandı onu değiştirdik. İkinci yarı beraberliğe kaldıktan sonra takımda daha fazla dinamizm biraz daha istek olacağını düşünüyordum ama tam tersi oldu. Rakibe rahat çıkma şansı verdik. 6 kişiyle savunmada olduğumuz yerde kolay bir gol daha yedik. Maç 1-1'ken bir forvet azaltıp hamle yapacaktım ama Crivelli'nin bir kramp işareti oldu. Onu beklerken o arada golü yedik. Yani bugün şanssızlıklar yaşadık açıkçası. Hem sakatlarımızla birlikte hem de mental olarak toparlanıp lige dönmek zorundayız."

Buruk, PSG maçında yaşanan olayların takıma etkisi olup olmadığı sorusuna şu cevabı verdi:

"Zor bir deplasman yaşadık. Geçen hafta Leipzig maçıyla başlayan yüksek tempoda geçen maçlar oynadık. Cumartesi Malatya'ya gittik deplasmanda bir karşılaşma oynadık. Sonra Paris maçı. Karşılaşma ertelendi, öbür gün oynadık. Salı günü oynar, pazar günü Gaziantep maçı için en azından hem dinleniriz hem 1 gün de taktik çalışma yapma şansımız olur diye düşünüyorduk ancak maç çarşamba oynanınca hem dinlenme şansımız ortadan kalktı hem de oyuncuların konsantrasyonlarında azalma oldu."

Okan Buruk, Gaziantep'in iyi mücadele ettiğini söyledi ve rakiplerini kutladı.

Gabi Margarit: "Oyuncularımız yürekleriyle, ruhlarıyla mücadele ettiler"

Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Gabi Margarit, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Ligin son şampiyonuna karşı deplasmanda kazandıklarına değinen Margarit, "Harika oynadık. Maç 100 dakika civarında oynandı. Sadece yarım hatayla yediğimiz bir gol var. Oyuncularımız yürekleriyle, ruhlarıyla mücadele ettiler." ifadelerini kullandı.

Margarit, "Çok kaliteli oyunculara sahibiz. Umarım geçen sezondan daha iyi yerde oluruz. Bu galibiyet şehre ve taraftarlara armağan olsun. Umarım haftaya Fenerbahçe'ye karşı oynayacağımız maçta da olumlu bir sonuç alırız." değerlendirmesinde bulundu.

Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Okan Buruk, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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