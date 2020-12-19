Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından - Erol Bulut - Son Dakika

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından - Erol Bulut

19.12.2020 22:29

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-1 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, "Bu duruma biz birlikte girdik, bu durumdan birlikte savaşarak çıkmayı da öğreneceğiz.

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-1 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, "Bu duruma biz birlikte girdik, bu durumdan birlikte savaşarak çıkmayı da öğreneceğiz." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bulut, karşılaşmanın genelinde daha etkili oynayan tarafın kendileri olduğunu söyledi.

Rakiplerine çok fazla pozisyon vermediklerini aktaran Bulut, şunları kaydetti:

"Rakip kalemizde çok fazla pozisyon bulamazken, duran toptan direğe vuran, rakibin önüne düşen bir top var. O da gol oldu. İkincisi penaltı pozisyonu. Onun dışında benim sormak istediğim, VAR sistemindeki ofsayt çizgilerini kimin çektiği, onu gerçekten öğrenmek istiyorum. İkincisi dün herkes maçları izlediyse ve bugün maçları izlediyse verilen penaltılar ve bizim verilmeyen penaltımız. Nasıl bir karar mekanizması, onu öğrenmek istiyorum gerçekten. Bizim pozisyona baktığımızda penaltı var. Thiam'ın ayağına arkadan bir darbe var, topa ilk dokunan Thiam, rakip ayağına temas ediyor. Verilmeyen bir penaltımız var. Bir de ofsayt çizgisini kimin çektiğini, kimler tarafından çekildiğini gerçekten merak ediyorum."

Erol Bulut, sosyal medyada istifa edeceğine yönelik yapılan paylaşımların sorulması üzerine, "Bu konuda söyleyeceğim bir şey yok, söylediğim gibi şu an üçüncü sıradayız, 23 puanımız, 27 maçımız var. Tabii herkes 'Hocam sen ne anlatıyorsun?' diyecektir ama bu böyle. Yeni kurulan bir takımız. 18 transfer yaptık. Sakatlarımız var, bunlar bizim için önemli futbolcular. Tabii bunun bir bahanesi yok, söylediğim gibi bu duruma biz birlikte girdik, bu durumdan birlikte savaşarak çıkmayı da öğreneceğiz." ifadelerini kullandı.

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından - Erol Bulut
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından - Erol Bulut
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından - Erol Bulut
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından - Erol Bulut

Spor Toto Süper Lig, Erol Bulut, Fenerbahçe, Gaziantep, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından - Erol Bulut - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs salgınının zirve yaptığı günlerde büyük skandal! Bundesliga oyuncusu rakibinin yüzüne tükürdü Rıdvan Dilmen: 3-4 oyuncuyu kadro dışı bırakacaksın, Erol Hoca'ya da sağ ol diyeceksin Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tablosundaki bazı terimlerin anlamlarını açıkladı Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı! Farelerle dolu kuru incir deposu F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar Gaziantep faciası göz göre göre gelmiş! Bakanlık tüm hastaneleri 5 gün önce uyarmış İngiltere'den korkutan açıklama: Koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü daha hızlı yayılıyor
Son Dakika: Gaziantep'te hastanede meydana gelen patlamada ölü sayısı 10'a yükseldi Son Dakika: Gaziantep'te hastanede meydana gelen patlamada ölü sayısı 10'a yükseldi         
22:04
Alkollü araç kullandığı için ceza yiyen şahıs, yarı çıplak halde yüksek gerilim hattına çıktı Alkollü araç kullandığı için ceza yiyen şahıs, yarı çıplak halde yüksek gerilim hattına çıktı         
21:50
Pelkas'ın attığı golün iptali sonrası F.Bahçe taraftarı çileden çıktı Pelkas'ın attığı golün iptali sonrası F.Bahçe taraftarı çileden çıktı         
21:24
Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı nişanlandı! Arzu Sabancı sosyal medyadan duyurdu Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı nişanlandı! Arzu Sabancı sosyal medyadan duyurdu         
21:13
Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı'na aşkını resmen ilan etti: Gözlerinin içi gülüyordu, nasıl sevmezdim? Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı'na aşkını resmen ilan etti: Gözlerinin içi gülüyordu, nasıl sevmezdim?         
20:09
Son Dakika: Tedbirler işe yaradı, vaka ve ölüm sayıları düşüşe geçti: 19 Aralık günü koronadan 241 kişi vefat etti, 22 bin 195 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Tedbirler işe yaradı, vaka ve ölüm sayıları düşüşe geçti: 19 Aralık günü koronadan 241 kişi vefat etti, 22 bin 195 yeni vaka tespit edildi         
19:27
Kayseri'de genç avukat, 8'inci kattan atlayarak intihar etti Kayseri'de genç avukat, 8'inci kattan atlayarak intihar etti         
19:04
Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı         
18:47
Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına "Hangisi meşhur?" diye sordu         
17:23
Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor         
16:58
Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti         
16:13
Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler         
14:54
13 yıldır ekmek yediği döviz bürosunu soydu! 1 milyon dolar çalan hırsız, iş yerinin kuryesi çıktı 13 yıldır ekmek yediği döviz bürosunu soydu! 1 milyon dolar çalan hırsız, iş yerinin kuryesi çıktı         
14:49
Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi         
14:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı         
14:14
"Koronayı atlattım" diye sevinme! Uzman isim virüsü yenenleri bekleyen hastalıkları tek tek saydı         
14:14
Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2020 22:50:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından - Erol Bulut - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei