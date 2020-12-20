Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

20.12.2020 21:05
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Süper Lig'in 13. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen Yukatel Denizlispor'da oyunculardan Mustafa Yumlu, sezon sonunda rahat bir yerde ligi bitireceklerine inandığını söyledi.

Süper Lig'in 13. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen Yukatel Denizlispor'da oyunculardan Mustafa Yumlu, sezon sonunda rahat bir yerde ligi bitireceklerine inandığını söyledi.

Mustafa Yumlu, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, oyun bakımından istedikleri seviyede bulunmadıklarını ancak mücadele anlamında çok iyi olduklarını kaydetti.

Takımın özveriyle mücadele ettiğini belirten 33 yaşındaki oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kalede de Cenk maşallah çok güzel oynadı. Her oyuncu arkadaşıma teşekkür ediyorum. Çok iyi mücadele verdik. Çünkü vermemiz gerekiyordu. Bence ligin en iyi takımına karşı oynadık. Çok varyasyonları vardı, iki-üç değişik varyasyon denediler. Yeni gelen hocamız sağ olsun analiz bakımından muhteşemdi bence. Bir haftadır beraberiz. Geldiği günden beri rakip takımın oyuncularını en az 1, 1,5 saat analiz ettik. Kim nerede ne yapıyor, nasıl yapıyor, hangi oyun anlayışına geçerse biz nasıl pozisyon alacağız, inanılmaz derecede bizi bilgilendirdi. 3-4 gün buna çalıştık ve sahada uygulamaya geçtik."

Mustafa Yumlu, kazanmalarının önemli olduğu bir maçı galip kapatmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Artık bu karşılaşmanın geride kaldığını anlatan deneyimli futbolcu, "Biz bu maçı unuttuk, Erzurum'u nasıl yeneriz onu düşünüyoruz. Daha sonra burada önemli maçlarımız var. Bu hafta çok iyi başladı bizim için, öbür haftaya kadar inşallah çok güzel devam eder." ifadelerini kullandı.

"Benim için para ikinci planda kalıyor"

Mustafa Yumlu, "Denizlisporlu oyuncuların para almadığı için yeterince mücadele etmediği" gibi iddialar duyduğunu belirtti.

Puan sıralamasına baktığında içinin acıdığını ifade eden Mustafa Yumlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Benim için para ikinci planda kalıyor. Kendime yakıştıramıyorum. Eve gidince rahat uyuyamıyorum, zamanım çok huzursuz geçiyor. Buradan çıkmak için mücadele veriyorum sahada, bugün de verdiğimi düşünüyorum. Biz sahada bu mücadeleyi vereceğiz. Denizli halkına sesleniyorum, şehrin önde gelen büyüklerine, taraftarlarımıza. Lütfen, biz sahada gerekeni yapacağız. Onlar her zamanki gibi bizim yanımızda olsun. Sene sonunda hep beraber mutlu bir şekilde, rahat bir sırada bitireceğimizi umuyorum."

Teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın sahada taktik kağıdı verdiğinin hatırlatılması üzerine Mustafa Yumlu, "Ben ilk defa çalışıyorum, müthiş taktisyen diyebilirim. Bir hafta içinde bize inanılmaz şeyler kattı. Bundan sonra da katacak. Ligde fark oluşturacak hocalardan biri olacağını düşünüyorum. Önü açık. İlk Süper Lig tecrübesi, inşallah onun için de iyi geçer. Bizim için de çok faydalı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Sagal: "Hepimiz beraber uyandık"

Yeşil-siyahlı ekibin oyuncularından Angelo Sagal, sahada farklı bir Denizlispor olduğuna dikkati çekti.

Bunu hep beraber başardıklarını ifade eden Sagal, şöyle konuştu:

"Hep beraber isteyerek, kendi duruşumuzu değiştirerek, yaptığımız çalışmaları farklılaştırarak, daha iyiye getirerek bunu başardık ve galibiyeti alabildik. Nerede olduğumuzun farkındayız, bunda da bir durum değişikliği olması gerekiyordu. Ben kendimi de katıyorum bunun içine, hepimiz beraber uyandık artık. Onun için de farklı olmalıydık. Maçta girdiğim bir pozisyonda şutum kale direğinden döndü. Önemli olan takımın kazanmasıydı. Ben atarım, başkası atar, önemli olan takımın galibiyet alması, puanlar alması. Sonrasında bireysel durumlar ortaya çıkar. O yüzden önceliğimiz takımın iyi olması."

Spor Toto Süper Lig, Mustafa Yumlu, Denizlispor, oyunlar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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