Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

20.12.2020 21:57
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Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'a 4-0 yenilen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, uzun süre iyi oynadıkları maçta 60. dakikadan sonra istemedikleri sonuç çıktığını söyledi.

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'a 4-0 yenilen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, uzun süre iyi oynadıkları maçta 60. dakikadan sonra istemedikleri sonuç çıktığını söyledi.

"60. dakikaya kadar bizim için yazdı, sonrası kış oldu" diyen Çimşir, güçlü rakipleri karşısında bu dakikaya kadar oyunu tutma konusunda doğru işler yaptıklarını belirterek, "2-3 pozisyonumuz var. Beşiktaş'a penaltıya kadar çok pozisyon vermedik. İlk yarıda topu tutmada ve çıkmada doğru tercihler yapsaydık daha farklı olurdu. Penaltıdan sonra bu sezon yaşadığımız kırılma konusu başımıza geldi. Pozisyonları gole çevirmek lazım, olmayınca sıkıntılar yaşıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Takımının üst üste 4 yenilgi aldığı maçlarda gol de atamadığının hatırlatılması üzerine Çimşir, "Gol atamadık ama pozisyon var mı yok mu ona bakmak lazım. Biz giriyoruz ama sonuçlandırma konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Bazı değişiklikler yapmak zorundayız. Aidiyet duygusunu hissetmeyen oyuncuyu bir an önce göndermemiz gerekiyor. Bazıları kendilerini farklı konumda zannediyor, böyle bir durum yok. Sahada mücadele etmezseniz, yeteneklerinizi göstermezseniz bu iş olmuyor. Bana yönelik tepkiler doğal, bize inananlarla yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Takımda gidecek ve transfer edilecek oyuncular konusunda raporunu yönetime sunacağını vurgulayan Çimşir, "Yönetim nasıl çözecekse öyle çözecektir. Bazı oyuncularla olmayacağız. Bedenen burada ruhen burada olmayan oyuncularla bu iş olmuyor. Ligin başından beri iki galibiyetimiz var ondan sonrası yok. Takımda mutsuz olan varsa yolumuzu ayırmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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