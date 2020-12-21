Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

21.12.2020 22:31
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TFF 1. Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Altınordu'yu 1-0 yenen Giresunspor'un teknik sorumlusu Ümit Şengül, "Liderlik koltuğuna oturduk, orada kalıcı olmak istiyoruz.

TFF 1. Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Altınordu'yu 1-0 yenen Giresunspor'un teknik sorumlusu Ümit Şengül, "Liderlik koltuğuna oturduk, orada kalıcı olmak istiyoruz." dedi.

Şengül, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, futbolcuların ağır sahaya rağmen canla başla mücadele ettiğini belirtti.

Son 6-7 haftadır hep yukarıda hedef kovalayan takımlara karşı oynadıklarını belirten Şengül, şunları kaydetti:

"İçeride, dışarıda kazanmayı bildik, kaybetmedik. Yolun sonunda da inşallah hedefe ulaşan takım olmak istiyoruz. Liderlik koltuğuna oturduk, orada kalıcı olmak istiyoruz. Hedefimiz üst sırada kalıp Süper Lig'e yükselmek."

Şengül, ilk yarının bitimine iki hafta kaldığını hatırlatarak, "Akhisarspor ve Tuzlaspor ile oynayacağız, onlar da hedef kovalayan takımlar. Alacağımız puanlarla yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz. İlk yarıda hedeflediğimiz noktaya yaklaştık, iki maç var, kazanırsak çok güzel şeyler Giresunspor'u bekliyor." diye konuştu.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise iki takım açısından da önemli bir karşılaşmanın oynandığını dile getirerek, "İlk yarı dengeli gitti. Duran toptan pozisyonlarımız vardı, geçişten pozisyonlarımız vardı. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Sahada iyi savunma yapan, rakibe fırsat vermeyen bir görüntüdeydik." ifadelerini kullandı.

Saha zemininin kötü olduğuna değinen Eroğlu, "Her iki takım da böyle bir zemini hak etmiyor. İlk yarı dengeli bitti. İkinci yarı rakibin çok adamla geleceğini, arkada geniş alan bulacağımızı, değerlendireceğimizi biliyorduk. Oyuncumuz sakatlanınca tedavi görürken mevkisel alanda oluşan boşluktan dolayı golü yedik. Rakip, saha avantajını iyi kullandı ve kazandı. Onları tebrik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Futbol Federasyonu, Giresunspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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