Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

23.12.2020 22:33
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Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'ye 4-0 yenilen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Fuat Çapa, takımın başında maça çıkabileceğini bugün öğrendiğini söyledi.

Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'ye 4-0 yenilen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Fuat Çapa, takımın başında maça çıkabileceğini bugün öğrendiğini söyledi.

Geçen haftalarda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Çapa, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "10 gün aradan sonra tekrar takımla birlikte olabileceğimizi saat 16.00'da öğrendik. Bugün tekrar test yaptırdım. Pazartesi de test yaptırmıştım, negatif çıkmıştı." ifadelerini kullandı.

Takımdan 10 gün uzak kalmanın kötü bir durum olduğunu belirten Çapa, "Takımla birlikte olmamak özellikle bizim takımımızda çok kötü çünkü genç bir takıma sahibiz. Oyuncularla sürekli iletişim içinde olmamız gerekiyor. Zaten 10 gün içerisinde idman da yapamadık. Bu süreçte hafta içi ve hafta sonu maçlarını çalışma fırsatımız da olmadı. Sadece maçlarda görmüş olduğumuz eksiklerin notunu aldık." şeklinde konuştu.

Gaziantep FK'nin haftalardır kazandığını ifade eden Çapa, şöyle devam etti:

"Öz güveni çok yüksek olan bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Agresif bir takım, deneyimli bir takım. Buna bizim de aynı şekilde reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Karşılaşmaya kötü de başlamadık. Gaziantep FK her ne kadar iyi skor alsa da genelde topa sahip olma oranına baktığınız zaman rakiplerinden daha az. Top sizdeyken dikkat etmek gerekiyor. Çünkü geçiş oyununu çok iyi oynuyorlar. İleride iki çok hareketli oyuncuları var. Bu bilinçle sahaya çıktık ama top bizdeyken yapmış olduğumuz bir pas hatasından dolayı rakip penaltı kazandı. Ondan sonra biraz daha toparladık. Hatta 18 etrafında son vuruşlarımız daha iyi olsa beraberliği yakalayacaktık. Devre arasına kadar baskımız gayet olumluydu. İkinci devre rakip iki kere geldi ve iki gol attı. İşin özü bu açıkçası. Biz ise 18 etrafında son paslarımızı, son tercihlerimizi ve son vuruşlarımızı daha iyi yapmak zorundayız."

Çapa, "Transfer dönemine kadar 2 kaşılaşma kaldı. Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmaları. 5 Ocak'tan itibaren transfer sezonu açılıyor. Biz gereken raporu hazırlayıp yönetim kurulumuza vereceğiz. Başkanımız zaten futbolu bilen biri. Bu karşılaşmalardan sonra eksik oyuncularımızı zamanında getirebilirsek 2. devre tekrar geçtiğimiz sezon olduğu gibi göze hoş gelen, rakiplerin saygı duyduğu Kasımpaşa'yı göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Fuat Çapa, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın 2 haftada yediği 6 golün üçünün penaltıdan kaydedildiğini ve bunun şanssızlık olduğunu belirtti.

Sumudica: "Bugün sahada tek takım vardı, o da Gaziantep Futbol Kulübü"

Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Maçı değerlendiren Rumen teknik adam, "Rakibimize saygı duyuyorum ama bugün sahada sadece tek takım vardı, o da Gaziantep Futbol Kulübü. Çok iyi futbol oynadık. Rakibimizi kontrol ettik. Deplasmanda 4 gol atınca tabii ki mutlu olursunuz. İyi bir yoldayız. Bugün galibiyeti oyuncularım kutlayabilir ama yarın Alanyaspor maçının hazırlıklarına başlayacağız. 24 puana sahibiz. Kimsenin beklentisi değildi bu ama şimdiye kadar bir şey kazanmış değiliz." şeklinde konuştu.

Sumudica, sık sarı kart görmesinin nedeninin sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"Sarı kart yiyebilirim ama takım güzel futbol oynuyor. Maçın başında gördüğüm bir sarı kart. Çok gereksiz. Neden yediğimi bile söylemediler bana. Gelip uyarmadılar bile. Bence hak edilmemiş bir kart. Bunun için gerçekten üzgünüm. Benim hakkımda hakemlerde ön yargı var. Sürekli benim üstüme oynanıyor gibi hissediyorum. Kartlar hep bana çıkıyor. Geçen hafta mesela Cüneyt Çakır geldi beni uyardı maçtan önce ve maç içinde. Ne dediğimi sormuyorlar bile. Ben oyuncularıma bağırırken bile bana kart gösteriyorlar. Bunu gerçekten anlamış değilim. Bu rutin oldu artık."

Hakemin kendi oyuncularına da kolay kart gösterdiğini savunan Sumudica, "10. dakikada 3 oyuncuma sarı kart gösterdi. Rakip bizden daha sert oynadı. Faulleri daha sertti ama onlara 1 tane bile kart göstermedi. Güray ve Tosca ilk faullerinde sarı kart gördü. Bu şekilde oynamamıza izin verilmezse zaten oynayamayız. Oyuncumuz penaltıda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Son adamdı. Penaltı yaptı ama kaleci sarı kart bile görmedi." ifadelerini kullandı.

Fuat Çapa, Kasımpaşa, Sarı Kart, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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