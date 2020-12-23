Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

23.12.2020 23:57
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Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'de 3 haftadır galip geldiklerini ve önlerindeki maçları da kazanarak çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'de 3 haftadır galip geldiklerini ve önlerindeki maçları da kazanarak çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.

Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-0 yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Büyükekşi, maçın başından sonuna kadar üstün olduklarını belirtti.

İyi bir takıma sahip olduklarını belirten Büyükekşi, "İlk haftalarda maalesef sürekli berabere kalıyorduk. Hala da en çok berabere kalan takımlardan biriyiz. Altı beraberliğimiz var ama o şanssızlığımızı kırdık. Şu anda arka arkaya 3 maçtır galip geliyoruz. Oynadığımız takımların hepsi Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa son derece başarılı takımlar. Bu takımlar karşısında futbolcularımız, yönetim kurulumuz, teknik ekibimiz hepimiz el ele verdik. Bir aile havasındayız." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin ardından neredeyse hiç yenilmediklerini vurgulayan Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Gayet başarılı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta Alanya maçı var. İnşallah o maçta da galip gelmek için oynayacağız. Her maç ayrı ayrı düşünüyoruz. O maçta da galip gelmek için her çabayı göstereceğiz. Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Geçen sene 8. olduk, bu sene daha iyi olmak istediğimizi futbolcularımıza söylemiştik. Maxim bir süredir gol atamıyordu, o da attı. Gol atamayanlar bugün gol attı, son derece memnunuz. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde devam eder. Bu galibiyeti Gazianteplilere hediye ediyoruz çünkü 25 Aralık, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtulmasının yıl dönümü. Önümüzdeki yıl 100. yılı olacak. Galibiyeti Gaziantep halkına hediye ediyoruz."

Teknik direktör Marius Sumudica'nın sözleşmesinin hazirana kadar olduğunu da hatırlatan Büyükekşi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Henüz ilk devre bile bitmedi, önce onu bitirelim. Sonra da özellikle mart, nisan ayları demiştim. Henüz zamanımız var. İnşallah takımımız aynı başarıyı devam ettirirse hocamızla görüşmeler yapacağız. Hedef önce önümüzdeki haftalarda, aylarda aynı başarıyı sürdürebilmek, motivasyonumuzu en üstte tutabilmek."

Spor Toto Süper Lig, Mehmet Büyükekşi, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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