Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

27.12.2020 16:29
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Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.

İyi oyunla 3 puan aldıklarını belirten Rumen teknik adam, şöyle konuştu:

"Çok önemli iki şey var. Birincisi oyuncularım gerçekten yürekle oynadılar. İkincisi benim gösterdiğim taktiklere saygı gösterdiler ve maçı kazandık. Rakibin topla oynama isteğini biliyorduk. Rakibin topla oynamasına izin verdik. Kontratağı bekledik ve bunu yaptık. Heralde şu ana kadar Alanyaspor'a 3 gol atan tek takım biziz. 24 maçtır rakip ağları sarsıyoruz. 2020'nin son maçıydı bu galibiyeti şehre ve taraftara armağan ediyoruz. Yeni yılda umarım bu galibiyet serisi devam eder."

"Hala yeni kontrat bekliyorum"

Marius Sumudica, sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Kulüpten hiçbir yönetici benle alakalı bir yeni kontrat teklifinde bulunmadı. Ben de hala bekliyorum. Benim beklentilerim var. Herkesin bilmesini isterim ki ben burada kalmak istiyorum. Burada gerçekten çok mutluyum."

Çağdan Atan: "Düzeltmemiz gereken problemlerimiz var"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti.

Kurguladıkları oyunu sahaya yansıtamadıklarını aktaran Atan, şu ifadeleri kullandı:

"Demek kurguda bir hata yaptık. Daha önce maç kaybettik ama ilk defa oyunu da kaybettik. Hala ligin zirvesindeyiz ve orada kalmak istiyoruz. Rakiplerimiz bize daha fazla önlem alıyor. Bizim de bunu çözmemiz gerekiyor. Düzeltmemiz gereken problemlerimiz var. Haftaya önemli maçımız var sonrasında daha da büyük bir maç oynayacağız. Bu maçlara en iyi şekilde hazırlanmamız lazım. Takımın bir düşüş içinde olduğu ortada. Sorumluluk tamamen benim."

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Teknik Direktör, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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