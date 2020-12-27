Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

27.12.2020 22:29
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Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Medipol Başakşehir'in yardımcı antrenörü İrfan Saraloğlu, Martin Skrtel'in sakatlığı ve aldıkları sonuç için üzgün olduklarını söyledi.

Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Medipol Başakşehir'in yardımcı antrenörü İrfan Saraloğlu, Martin Skrtel'in sakatlığı ve aldıkları sonuç için üzgün olduklarını söyledi.

Teknik Direktör Okan Buruk'in cezası nedeniyle basın toplantısına katılan İrfan Saraloğlu, "Bir kez daha çok üzgünüz. Martin Skrtel'in sakatlanması ve bundan sonraki süreçte de bizi yalnız bırakacak olması bizi çok üzdü. İnşallah en kısa süre içerisinde toparlar ve aramıza katılır. Enerjisi çok yüksek bir arkadaşımızdı. Futbol adına belirli bir süre onu kaybettik. İkinci üzüntümüz ise maçın sonucu." ifadelerini kullandı.

Mutlak kazanma parolasıyla maça başladıklarının altını çizen Saraloğlu, şöyle konuştu:

"Aslında oyuna çok iyi başladık. 1-0 öne geçtik, fakat ön bölgede yaptığımız bir hata devamında ortada ve savunmada yaptığımız zincirleme hata olunca rakibin en korktuğumuz hızlı hücumlarından bir gol yedik. Sonradan toparlayıp, geri dönüş yapmayı bekledik, girdiğimiz pozisyonlarda bunu sağlayamadık. Rakibin kırmızı kart görüşü bizi biraz daha umutlandırdı. 4-4-2'ye döndük. Çift santrfor oynadık. Rakip bir oyuncu eksilince, biz de sarı kart gören Rafael'i çıkarıp daha hücumcu, daha önce de orada denediğimiz Kerim'i sağ beke alarak daha fazla kanatları kullanmaya başladık. Onun üzerinde gol fırsatı var. Maalesef direkler ve rakip kaleci buna müsade etmedi. Sonrasında rakip bireysel beceri ile golü buldu. Risk aldık, çünkü iç sahada mağlubiyet beklediğimiz, kabul edeceğimiz bir sonuç değildi. Beraberliği sağladık, pozisyonlara girdik, pozisyon da verdik."

Rakibi tebrik ettiğini belirten İrfan Saraloğlu, "Saha içerisinde iyi mücadele ettiler. Bir başka sözüm de maçın hakemine, oyunu soğutmaya çalışan zaman geçirip maçı bitirmeye çalışan rakibe müsaade ediyor. Altı dakika süre veriyor, 7. dakikada bitiriyor. 3-4 dakika oyun duruyor, çok erken maçı bitiriyor. Bir iki dakika uzun bir süre değil ama son bölümde bir saniye bile büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İrfan Saraloğlu, Martin Skrtel, Başakşehir, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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