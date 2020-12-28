Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Rıza Çalımbay - Son Dakika

Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Rıza Çalımbay

28.12.2020 22:27

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'a 3-0 yenilen Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, iyi oynadıkları maçta takım kaptanları Hakan Arslan'ın hatalı davranarak kırmızı kart görmesiyle istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'a 3-0 yenilen Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, iyi oynadıkları maçta takım kaptanları Hakan Arslan'ın hatalı davranarak kırmızı kart görmesiyle istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, müsabakaya iyi başladıklarını vurgulayarak, "Güzel pozisyonlarımız oldu. Gol yiyene kadar maç ortada gidiyordu. Yediğimiz gol öncesindeki pozisyonu görmedik. Oyuncularımız hakeme karşı yapmaması gereken hareketi yaptı. Hakem tabii ki o hareketlere izin vermez, haklı olarak Hakan'a kırmızı kartı gösterdi." dedi.

Hakemin Beşiktaş'ın attığı ilk golde haklı olup olmadığını bilmediklerini belirten Çalımbay, "Ama bu duruma gelmemeliydi. Maç denk kuvvette gidiyordu. Kendi aramızda bunu halledeceğiz, yapılan doğru bir şey değil. Özellikle takım kaptanının daha dikkatli olması gerekiyordu. O telefonun oraya gelmemesi gerekiyordu. Hakan'ın alıp hakeme göstermemesi gerekiyordu." diye konuştu.

Hakem hatalarına ilk defa maruz kalmadıklarını anlatan Çalımbay, "Geçen sezon da oldu. Ama o hareketin yeri orası değil. Sahada 11 kişi kalmamız gerekiyordu. 11 kişi kalsaydık sonucu değiştirebilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş maçına iyi hazırlanarak İstanbul'a geldiklerini kaydeden Çalımbay, "İki maç kazanarak Beşiktaş karşısına çıktık. İlk defa deplasmanda yenildik. Beni en çok üzen, takım kaptanımızın kırmızı kart görmesi oldu." ifadelerini kullandı.

"Belki de haklıyken haksız duruma düştük"

Çalımbay, telefonun Hakan Arslan'a nereden geldiği sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Tribünden gelmiş. Hakeme göstermesinin ardından Hakan sarı kart görüyor. Sonrasında herhalde Hakan bir yere vuruyor ve ikinci sarıyı görüyor. Belki de haklıyken haksız duruma düştük. Bizim canımız yandı. Beşiktaş gayet iyi şekilde mücadelesini verdi, oynadı ve hak ettiği galibiyeti aldı."

Çalımbay, Beşiktaş'ın performansıyla ilgili soru üzerine "Sergen hoca arkadaşım, beraber oynadık. Beşiktaş her zaman büyüktür, her zaman böyle yerlerde olması normal. İyi kadroya sahip. Eksikleri vardı ama Beşiktaş'ta eksik olmaz, geniş kadrosu var. Bulunduğu yer doğal. Sergen hocamıza başarılar diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Rıza Çalımbay
Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Rıza Çalımbay
Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Rıza Çalımbay
Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Rıza Çalımbay

Hakan Arslan, Sivasspor, Beşiktaş, Maç, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Rıza Çalımbay - Son Dakika Spor


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