TFF 1. Lig 8. hafta erteleme maçında konuk ettiği Altay'a 1-0 yenilen Tuzlaspor'un teknik direktörü Taner Taşkın, mağlup olmalarına rağmen kendi gözünde oyuncularının galip olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Taşkın, Altay'ı çok iyi analiz ettiklerini belirtti.

Maç öncesi analizlerini oyuncularının çok iyi uyguladığını ve şanssız bir mağlubiyet yaşadıklarını anlatan Taşkın, şunları kaydetti:

"Rakibimize pozisyon vermedik. Oynadığımız oyunun, vermiş olduğumuz mücadelenin karşılığını alamadık. Bugün biz mağlup olduk ama gönlümde çocuklar galipti. Gereken tüm mücadeleyi verdiler. Soyunma odasında onları tebrik ettim, 'Alınlarınızdan öpüyorum.' dedim. Önümüzde sadece Giresunspor maçı kaldı. O maçtan da puan ya da puanlar alarak ilk yarıyı tamamlamak istiyoruz. Rakibimizi tebrik ediyorum. Şu ana kadar 30 puan topladık, bütün maçları hak ettik. Şansa maç hiç kazanamadık. İnşallah biz de iyi değilken maç kazanabiliriz."

Yücel İldiz: "Mücadele oyunu gerekiyordu"

Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, saha koşulları ve rakibin gücü açısından mücadele oyunu gerektiren bir maç olduğunu söyledi.

Kazanarak serilerini devam ettirdikleri için mutlu olduklarını dile getiren İldiz, şunları aktardı:

"Bugün rakip ve saha koşulları açısından mücadele oyunu gerekiyordu. Şu anda lider olduk ama önemli olan, sezon sonunda lider olmak. İyi gidişimizi sürdürmek istiyoruz. Sezon sonunda hedefi yakalayacağımızı düşünüyoruz. İlk yarı genel olarak gol dışında istediklerimizi yaptık. İkinci yarı iki takım da pozisyon buldu. Oyunu isteme hevesimiz iyiydi. Artık son 1 maçımız kaldı, ilk devreyi iyi kapatmak istiyoruz. Bizim adımıza güzel bir gün diye düşünüyorum."