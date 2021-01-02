Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Gaziantep FK maçının ardından - Mesut Bakkal

Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, "Pozisyon vermeden bitirdiğimiz bir maç oldu, mağlup olsaydık üzülürdüm." dedi.

Bakkal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki haftadır takım oyununda önemli bir değişimin olduğunu ifade etti.

Talihsiz bir şekilde gol yediklerini belirten Bakkal, "İki haftadır çalıştığımız taktik anlayışı oyun disiplini Malatya maçı gibi, bu maçta da devam etti. Kaan'ın uzaklaştırmak istediği top takibin sırtına çarptı daha sonra gol oldu bunu oyuncum da istemezdi. Özellikle hoşuma giden iki haftadır yenik duruma düşsek bile maçı koparma çabası var ve bu ileriki haftalarda bize çok şey kazandıracak." diye konuştu.

Bakkal, zor bir dönemden geçtiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Herkes stresli, bence alınan bir puan önemli çünkü mağlubiyet takım ve camia üzerinde demoralize etkisi olabilirdi. Pozisyon vermeden bitirdiğimiz bir maç oldu mağlup olsaydık üzülürdüm. Devam edeceğiz 3-4 günde bir maç oynuyoruz. Oyuncularımın benden sonraki gösterdikleri performans, istek, arzu iyi çünkü moral olarak baya bir yıkıntıdan çıkmaya çalışıyoruz. Oyuncularımı kutluyorum."

"Daha da güzel şeylerin olacağını düşünüyorum"

Geldiği günden bu yana oyuncularla konuştuğunu anlatan Bakkal, şöyle devam etti:

"Hem kulübün desteği hem de benim desteğim, baya güzel şeyler olmaya başladı. Zaman ilerledikçe daha da güzel şeylerin olacağını düşünüyorum. Ligi iyi tanımam çok önemi çünkü 10-11 takım kurtardık. Oyuncularıma doğruları söyledim yapmaları gerekenleri anlattım. Mücadele etmeden kazanılmayacağını anlattım. Kulüp de destek verdi. Oyuncuların ortaya koyduğu performans bu değildi, onlar da biliyordu. En büyük kazancım yapılan değişikliklere çok çabuk tepki verdiler. 9 puanla 27 gol yemiş bir takım vardı ve iyi bir şey söyleyemezdik."

Mesut Bakkal, bu şekilde gidilmesi halinde daha iyi yerlerde olacaklarına vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu şekilde devam edersek düşmemiz kaçınılmazdı. Kadroda oynayışlar yaptık. Oyuncu profiline göre sistem belirledik. Bugün öndeki adamlarımız biraz daha hareketli olsalardı maçı kazanırdık. Zor bir süreçten geçiyoruz ve herkesin beklentisi var. Şimdiye kadar kaderci ve yenilgiyi kabul eden bir takım vardı. Ben bu oyuncularla çalışmayacağımı söyledim çünkü oyuncudaki karakter yeteneği yönetir o yoksa yönetemezsiniz. Oyuncularımda bu var. İlk defa çalışıyorum ama hem kulüp yapısı hem de bize sundukları imkanlar olarak bulunduğu yeri hak etmeyen bir Erzurumspor var. 24 maçımız var 10 galibiyet alırsak belki de kümede kalırız. Yapacağımız takviyelerle bulunduğumuz yerden çıkacağız."

Marius Sumudica: "Mücadeleci bir maç oldu"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica da iyi maç oynadıklarını dile getirerek, "Mücadeleci bir maç oldu. Zemin futbola elverişli değil bu yüzden iki takım da topu kontrol edemedi. Bu sahada maalesef futbol oynanmazdı. Rakibimiz sadece uzun top oynadı, biz de onlar da oyun kuramadı." diye konuştu.

Sumudica, maçın ardından hakemin kendisine sarı kart gösterdiğini anlatarak, şunları aktardı:

"İdareci arkadaşlar maçtan sonra soyunma odasında yanıma geldi sarı kart yediğimi söylediler. Nedenini sorunca da hakemi tebrik ettiğim için söylendi. Maçtan sonra gittim tebrik ettim ama geldi bana sarı kart gösterdi anlayamıyorum. Bazen hatalarım oluyor ve kabul ediyorum. Sadece gidip tebrik ettim, sarı kartın nedeni ne çok merak ediyorum. Herkes gidip tebrik ediyor ben tebrik edince sıkıntı oluyor. Herhalde bu kural sadece Türkiye'de var. Bana da bildirmeleri gerekiyordu yoksa yapmazdım bunu. Bundan sonra sahaya girip hakemleri tebrik etmem. Kimseye hakaret etmedim kimseye bir şey söylemedim. Benim için gerçekten çok değişik bir tecrübe oldu."

Verilen penaltı kararının yanlış olduğunu değerlendiren Marius Sumudica, şu görüşleri paylaştı:

"VAR hakkındaki fikrim değişmeye başladı gerçekten futbolu mahvediyor. 10 kere izledim penaltı pozisyonunu eğer aynı pozisyon orta sahada olsaydı kesinlikle faul vermezdi. Çok kolay bir penaltı. Gaziantep FK'ye böyle bir penaltı asla verilmemişti anlayamıyorum. Herkes hata yapabilir ben de aynı şekilde. Sonuçta ben dünyanın en iyi hocası değilim. Sanki basketbol oynuyoruz gibi bir faul verildi, imkanlar, olanaklar.... Dışarısı eksi derecede, saha zemini belli, olanaklar belli, maçın bitmesine 2 dakika kala faul veriliyor. Eğer daha fazla konuşursam daha çok ceza alacağım. Ben tribünde oturup maç izlemek istemiyorum. Merkez Hakem Komitesinden tek bir ricam var bizimle dalga geçilmesin. 28 puanın hepsini sahada kazandık kimse yardım etmedi. Sadece takım ve ben. Benim mesleğimle, çabalarımla dalga geçilmesini kabul edemiyorum. Bundan sonra tedarikçi firma ile görüştük gelecek haftadan itibaren şortlarımız cepli olacak. Oyuncularım elleri cebinde olacak ve ellerini ceplerinden çıkarmayacak. Eğer kaybedersek kaybederiz ve ellerimiz cebimizde kaybedeceğiz.