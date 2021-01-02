"Daha disiplinli ve plana sadık bir takım olarak yolumuza devam etmek istiyoruz" - Son Dakika

"Daha disiplinli ve plana sadık bir takım olarak yolumuza devam etmek istiyoruz"

02.01.2021 22:19

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu haftadan itibaren daha disiplinli, planına sadık kalan bir takım olarak yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu haftadan itibaren daha disiplinli, planına sadık kalan bir takım olarak yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Hayatı futbol ile okumak herkesin başvurduğu bir tarz. Herkes futbolu hayat ile örneklendirir. Biz de geçen hafta buna benzer bir senaryo ile karşılaştık. Önümüze bakmalı ve işimizi daha iyi yapmalıydık. Oyunun her iki yanını iyi oynamalıyız. Bunun için gelişmeliyiz. Her iki tarafı da oynayan bir takım yapmalıyız. Çarşamba-pazar oynamak çok hızlı gelişen şartları, özellikle codivin yaptığı ortamı düşünecek olursak kolay değil. Her gün karşılaşacak mıyız diye korktuğumuz covid belasından dolayı oldukça gergin haftalar bizi bekliyor. Galatasaray'a yolunda başarılar diliyorum. Onlar da iyi oynuyorlar. Bu haftadan itibaren daha disiplinli, planına sadık kalan bir takım olarak yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

Galatasaray karşısında defansif olarak oynadıklarıyla ilgili sorulan soruya Yanal, "Bazı maçlar var herkesin takımların, hocaların, futbolcuların kariyerlerine geçer. Bazı maçlar var, bunu pozitif olarak değerlendiririz, bazı maçlar negatif değerlendiririz. Geçen haftaki sonucu bizim takım hak ediyor mu? Hayır. Geçen haftaki sonuç futbolda az görülecek sonuç. Bunun toparlanmasıyla ilgili kritik bir yerdeyiz. Bunu hak etmiyoruz. an önce kendimize çekidüzen vermeliyiz. Son 2 haftada oyun planına sadık kalmakta zorlandığımız gördük. Bunu daha sağlam ve sağlıklı şekilde yapıp, sonrasında da gelişerek gitmek gerekiyor. Önümüzde bir fırsat vardı. Bunu böyle değerlendirdik. Şimdi daha sağlam adımlarla yapmakta zorlandığımız hücumu daha iyi yapabilecek bir takımı çalışarak gerçekleştirmeliyiz" diye cevap verdi.

Ligdeki yoğun fikstür hakkında da konuşan Ersun Yanal, "Belki hiç taktik antrenman yapmadan maça çıkacağız. Orada değişik gelişmeler olarak, onları yöneteceğiz. Türk futbolu zor bir dönemden geçiyor. Bunu oynamak ve yönetmek oldukça zor. Eğer ülkede bir yabancı varsa, yabancılık çekecek kişi varsa, hakemlerimizin yabancılığını giderip onları futbolun içine soksak daha iyi sonuçlar alırız. Onlarla ortak buluşmalar yaşamalıyız" ifadelerini kullandı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Ersun Yanal, Galatasaray, oyunlar, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 'Daha disiplinli ve plana sadık bir takım olarak yolumuza devam etmek istiyoruz' - Son Dakika Spor


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