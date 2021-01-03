TFF 1. Lig'in 17. haftasında Altay'ı 2-0 yenen Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Oyuncularım ne kadar teri varsa bugün akıttılar, onları gönülden, yürekten tebrik ediyorum." dedi.

Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, galibiyeti öncelikle bu şehrin çocukları olarak yola çıkan yönetime, camiaya ve kente armağan ettiklerini söyledi.

Güzel bir galibiyet aldıklarını ifade eden Sözeri, "Haklı bir galibiyet aldığımız için maçta yaşanan gerginliği galibiyetimizin önüne geçirmeyeceğiz." diye konuştu.

Sözeri, Altay'ın büyük bir camia olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bugün yaşananlar, bizim tarafımızdan özellikle tercüman Süleyman kardeşimizin ben ne yaptığını görmedim ama Altay yedek kulübesinden böyle bir tepki olduğuna göre bir şey yapmış. Ben bunun cezasını vereceğim, zaten kırmızı kartı da ben getirtip gösterttim. Biz kendi yaptığımız hatalardan dolayı misafir takım olan Altay'dan özür diliyoruz ama Altay'ın bir yöneticisi bana hakaret etti. Ben hakareti hak edecek hiçbir şey yapmadım. Oyuncularım da yapmadı, aslında sahada çok temiz bir futbol vardı. Oyuncularım yüreğiyle oynadı, bu maçın analizini çok iyi yaptık. Hafta içi dersimizi çok iyi çalıştık ve sahada da bunu uyguladık. Maçı daha da farklı kazanabilirdik ama değerlendiremedik. Rakibimize net bir pozisyon vermedik, baktığımızda çok net bir galibiyet oldu. Güzel hedefler adına daha da umutlanmış olduk. Oyuncularım bugün yüreğiyle oynadı, bu yaşananları galibiyetin önüne geçirmeyiz. Oyuncularım ne kadar teri varsa bugün akıttılar, onları gönülden, yürekten tebrik ediyorum."

Yücel İldiz: "Dirençli bir rakiple karşılaştık"

Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz de maçın başında oyun dengede giderken istedikleri gibi oyuna giremediklerini anlattı.

İldiz, istediklerini yapmaya başlamışken tesadüfi bir gol yediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu bizi biraz demoralize etti, rakibimizin de moralini yükseltti. Genel olarak baktığımızda dirençli bir rakiple karşılaştık, ilk yarı istediklerimizi çok yapamadık. İkinci yarıdan itibaren maçı çevirme adına oyunda çok hamle yaptık, rakibimizde kabul etmek gerekir ki maçı bitirmek adına ellerinden geleni yaptılar. Oyunun sonuna doğru kurduğumuz baskıyı daha önce kurmalıydık. Oyunun sonlarında birkaç fırsatı kaçırdık ama genel olarak baktığımızda istediklerimizi yapamadık. Devre arasını mağlubiyetle kapattığımız için üzgünüz, çok iyi bir şekilde değerlendirip eksiklerimizi kapatıp ikinci yarıya hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Sanırım rakip kulübeden bize doğru bir hareket yapıldı, centilmenliğe uymayan hareket olduğu için de bizim taraftan bir tepki oluştu. Bunlar tasvip edeceğim şeyler değil, kulübeden bir arkadaşımız da kart gördü."