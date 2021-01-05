Hamza Hamzaoğlu: "Galibiyeti aradık ama kazanamadık" - Son Dakika

Hamza Hamzaoğlu: "Galibiyeti aradık ama kazanamadık"

05.01.2021 18:53

- Hamza Hamzaoğlu: "Galibiyeti aradık ama kazanamadık" Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Sivasspor karşısında galibiyeti aradıklarını ancak kazanamadıklarını söyledi.

- Hamza Hamzaoğlu: "Galibiyeti aradık ama kazanamadık"

MALATYA - Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Sivasspor karşısında galibiyeti aradıklarını ancak kazanamadıklarını söyledi.

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Demir Grup Sivasspor'un ligde her ne kadar üst sıralarda olmasa da yıllardır istikrarlı bir duruşunun olduğunu belirterek, "Hem takım, hem kulüp istikrarını koruyan bir takım. Ayrıca 2-3 yıldır beraber oynayan 7-8 oyuncusu var. Organize bir takım" dedi.

Sivasspor'un karşılaşmaya iyi başladıklarını ifade eden Hamzaoğlu, "Biz iyi başlayamadık maça. Fakat ikinci yarı yine değişikliklerle beraber dengeyi sağladık. Galibiyeti aradık ama kazanamadık. Sahamızda kazanmak isterdik fakat bana göre iki kötü sonuçtan sonra bugün beraberlik de bizim için kötü değil en azından ayaklarımızın üzerine tekrar kalktık, güven kazandık. İnşallah bu güveni galibiyete ulaşacak şekilde taşırız" diye konuştu.

Hamza Hamzaoğlu: Galibiyeti aradık ama kazanamadık
Hamza Hamzaoğlu: Galibiyeti aradık ama kazanamadık
Hamza Hamzaoğlu: Galibiyeti aradık ama kazanamadık
Hamza Hamzaoğlu: Galibiyeti aradık ama kazanamadık

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Hamza Hamzaoğlu, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hamza Hamzaoğlu: 'Galibiyeti aradık ama kazanamadık' - Son Dakika Spor


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