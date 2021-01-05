İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray maçının ardından

Süper Lig'in 17'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor, evinde Galatasaray'ı 4-3 mağlup etti. Karşılaşma sonrası İttifak Holding Konyaspor Yardımcı Antrenörü Osman Zeki Korkmaz ile Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, bundan sonraki maçlarda Galatasaray'a yakışır bir şekilde mücadele edeceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Kaybedilen bir maç. Bundan dolayı çok çok üzgünüm. Öncelikle çalışılan, emek verilen bir taktik anlayışının sahaya yansıtılmamasından dolayı çok çok üzgünüm. Oyuna karşı, rakibe karşı yenilen gollere karşı hepimizin adına konuşuyorum. Hem bireysel hem takım olarak tepki veremememizden dolayı üzgünüm. Sonuçta maç trafiği çok fazla. Bu maç için düşüncelerim bunlar. Mağlup olduktan sonra ne çok üzülmeye, galip geldikten sonra da ne çok sevinmeye vaktimiz var. Sonuç olarak burada kalan, burada biten bir maç. Bundan sonraki maçlarda oynadığımız oyundan, yapamadığımız işlerden ders çıkarıp, bundan sonraki maçlarda Galatasaray'a yakışır bir şekilde mücadele edeceğiz."KORKMAZ: GALATASARAY'I İYİ ANALİZ ETTİK İttifak Holding Konyaspor Yardımcı Antrenörü Osman Zeki Korkmaz da pandemi nedeniyle bütün kulüplerin sezon başında hazırlıklarını tam olarak yapamadan sezona başladığını, ardından sıkışık maç trafiği nedeniyle de her takımda sakatlıkların arttığını söyledi. Galatasaray maçına iyi analiz yaparak hazırlık yaptıklarını hatırlatan Korkmaz, "Galatasaray'ın 4 gün önce oynadığı maçta Marcao cezalı duruma düştü ve Donk'u o mevkiiye çekeceklerini biliyorduk. Donk'un o noktada oynadığı maçlarda da savunma hamlelerinde reflekslerinin zayıf olduğunu biliyorduk. Saracchi'nin de geçen hafta hücum dönüşlerinde arkasının biraz boş kaldığını görünce o noktaya biz çalışma yaptık. Maça Galatasaray'ın daha baskın başlayacağını düşündük. O nokta top ilk yarı 35 dakika bizde kaldı. Golü attık, arkasından bir gol yedik. Aslında ikinci yarı maç bizim başında olmasını düşündüğümüz gibi oldu. Galatasaray biraz daha oynamaya başladı. Biz kazandığımız topları daha efektif kullanmaya başladık. Konyaspor sahip olduğu topları efektif kullanmakta ligde 4'üncü sırada olması lazım. Aslında ikinci yarı maç bizim kuvvetli tarafımıza döndü. Galatasaray oynamaya çalıştı, biz topu kazanıp, efektik bir şekilde kullanmaya çalıştık. Dediğimiz noktalardan çok fazla atak geliştirdik. Fiziken de biz biraz kuvvetli kaldık. Finalde yaptığımız strateji tuttu" diye konuştu.

Korkmaz, teknik direktör İsmail Kartal ile yaklaşık 6 yıldır çalıştığını, ne kendilerine ne başkalarına ağzından kötü bir söz ve hakaret duymadığını hatırlatarak, maçta kırmızı kart görmesini nedenini de kendileri için çevrilen alanı geçmesinden kaynakladığını söyledi. Korkmaz, "Bizim için çevrilen alanı geçmek direk kırmızı kartsa, bundan önceki onlarca maçta, onlarca teknik adam sınırı geçiyor" dedi.