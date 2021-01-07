Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Çağdaş Atan - Son Dakika

Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Çağdaş Atan

07.01.2021 22:03

Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, "Beş büyük lige bakınca topu rakibe vererek şampiyon olan takım sayısı azdır diye düşünüyorum.

Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, "Beş büyük lige bakınca topu rakibe vererek şampiyon olan takım sayısı azdır diye düşünüyorum." dedi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Atan, takımının istediği gibi oynadığını ama Fenerbahçe'nin kendilerine karşılık veremediğini belirtti.

Müsabakadan önce daha kafa kafaya bir maç beklediğini dile getiren Atan, "İlk yediğimiz gol tesadüftü. Pozisyonlara girdik aslında iyi pozisyonlar yakaladık. Maçı çevirme şansı da geldi ama çeviremedik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Her oynadığımız oyunda rakibe üstünlüklerini kabul ettiriyorlar. Bu bizim için büyük adım, böyle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Takımının sahada fit bir görüntü sergilediğinin altını çizen Bulut, şunları kaydetti:

"Takımım oyuna hükmetti. 2-0'dan sonra kontra ataklar verdik. Maç Ülker Stadı'ndaydı. Kelimelerimi biraz kontrollü seçiyorum, takımımı kutluyorum. Biraz daha kaliteyi arttırırsak bu sorunları aşacağımızı düşünüyoruz. Bugün tamamen kazanma odaklı bir oyun oynadık. Maalesef şanssız gollerle maçı kaybettik. Beş büyük lige bakınca topu rakibe vererek şampiyon olan takım sayısı azdır diye düşünüyorum. Türkiye'de en büyük camialardan biri var karşınızda. Başında da başarılı bir hoca. Ben biraz daha oyun bekliyordum bugün, istediğimiz gibi olmadı."

Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Çağdaş Atan
Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Çağdaş Atan
Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Çağdaş Atan
Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Çağdaş Atan

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Şampiyon, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Çağdaş Atan - Son Dakika Spor


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